A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Sırbistan Almanya maçı A Spor canlı izle ekranında!

UEFA Uluslar Ligi'nde grup mücadelesi sürerken Sırbistan ve Almanya bu akşam sahaya çıkıyor. İki ekibin karşı karşıya geleceği karşılaşma öncesinde maçın yayın detayları merak konusu oldu. Futbolseverler, mücadeleyi kaçırmamak için A Spor canlı izle aramalarına yönelirken karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmeye çalışıyor.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Sırbistan-Almanya karşılaşması 13 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak.
Mücadele, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stadion Rajko Mitić'te yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olacak.
Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
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Saat
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Program
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07:30
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Milli Maç Özel – Canlı
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08:00
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Sabah Sporu – Canlı
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10:00
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Türkiye – Belçika – Bant
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12:00
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Spor Ajansı – Canlı
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14:00
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İngiltere – Hırvatistan – Bant
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16:00
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Spor Gündemi
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18:00
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Ana Haber – Canlı
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20:00
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Uluslar Ligi Özetler – Bant
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20:45
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Futbol Meydanı – Canlı
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22:45
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Sırbistan – Almanya – Canlı