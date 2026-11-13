Haberler Yaşam Haberleri A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Sırbistan Almanya maçı A Spor canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 17:59

A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Sırbistan Almanya maçı A Spor canlı izle ekranında!

UEFA Uluslar Ligi’nde Sırbistan ile Almanya, A Ligi 2. Grup karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Belgrad’da oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Sırbistan-Almanya maçının yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Sırbistan Almanya maçı A Spor canlı izle ekranında!
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi'nde grup mücadelesi sürerken Sırbistan ve Almanya bu akşam sahaya çıkıyor. İki ekibin karşı karşıya geleceği karşılaşma öncesinde maçın yayın detayları merak konusu oldu. Futbolseverler, mücadeleyi kaçırmamak için A Spor canlı izle aramalarına yönelirken karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmeye çalışıyor.

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanacak Sırbistan-Almanya karşılaşması 13 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak.

Mücadele, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stadion Rajko Mitić'te yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olacak.

A SPOR CANLI İZLE

Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

A SPOR 13 KASIM YAYIN AKIŞI

Saat

Program

07:30

Milli Maç Özel – Canlı

08:00

Sabah Sporu – Canlı

10:00

Türkiye – Belçika – Bant

12:00

Spor Ajansı – Canlı

14:00

İngiltere – Hırvatistan – Bant

16:00

Spor Gündemi

18:00

Ana Haber – Canlı

20:00

Uluslar Ligi Özetler – Bant

20:45

Futbol Meydanı – Canlı

22:45

Sırbistan – Almanya – Canlı
A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Hollanda Yunanistan maçı canlı yayın ekranı!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Sırbistan Almanya maçı A Spor canlı izle ekranında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA