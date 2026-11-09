A101 aktüel 12 Kasım kataloğu! Bu hafta A101’de: 2’li telsiz seti, oyun halısı, matcha yapma seti...

A101 aktüel kataloğunda perşembe günü başlayacak yeni indirimler, farklı kategorilerden ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Temel gıdadan ev tekstiline, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürünün bulunduğu 12 Kasım kataloğunda oyun halısı, matcha yapma seti ve kızartma tenceresi gibi farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler de raflardaki yerini alıyor.