A101 aktüel 12 Kasım kataloğu! Bu hafta A101’de: 2’li telsiz seti, oyun halısı, matcha yapma seti...

A101 aktüel kataloğunda perşembe günü başlayacak yeni indirimler, farklı kategorilerden ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Temel gıdadan ev tekstiline, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürünün bulunduğu 12 Kasım kataloğunda oyun halısı, matcha yapma seti ve kızartma tenceresi gibi farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler de raflardaki yerini alıyor.
Aroma difüzör: 529 TL
Şarjlı tiftik temizleyici: 399 TL
LED ışıklı şarjlı su pompası: 199,50 TL
2'si 1 arada narenciye sıkacağı ve salata makinesi: 1.999 TL
Şarjlı duruş düzeltici: 359 TL
Ayak masaj aleti: 1.299 TL
Şarjlı dik süpürge: 4.999 TL
Dijital baskül: 399 TL
Toz Deterjan 9KG 399 TL
Çaykur Tiryaki Çayı 5KG 1.699 TL
Kırmızı Mercimek 1KG 109,50 TL
Mısırözü Yağı 4L 429 TL
Akıllı Saat 1.299 TL
Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu 559 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 449 TL
Elektrikli 4 tekerlekli kasalı golf arabası: 129.990 TL
Üç tekerlekli moped: 84.990 TL
125 CC benzinli motosiklet: 69.990 TL
Üç tekerlekli moped: 94.990 TL
Elektrikli moped: 32.990 TL
4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL
2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL
Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu 1.999 TL
Dönebilen Raflı Organizer 249 TL
Kapaklı Hasır Organizer 299 TL
9 KG Çamaşır Makinesi 28.599 TL
Kurutma Makinesi 19.499 TL
Buzdolabı 31.999 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL
Kızartma Tenceresi 489 TL
Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL
4 Parça Matcha Yapma Seti 849 TL