Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel 12 Kasım kataloğu! Bu hafta A101'de: 2'li telsiz seti, oyun halısı, matcha yapma seti...
Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:47

A101 aktüel 12 Kasım kataloğu! Bu hafta A101'de: 2'li telsiz seti, oyun halısı, matcha yapma seti...

A101 aktüel 12 Kasım kataloğu yayınlandı. Buzdolabı, 2'li telsiz seti, toz deterjan, difüzör, kızartma tenceresi ve battaniye takımı gibi ürünler haftanın öne çıkan indirim ve fırsatları arasında yer alıyor.

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A101 aktüel 12 Kasım kataloğu! Bu hafta A101’de: 2’li telsiz seti, oyun halısı, matcha yapma seti...
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A101 aktüel kataloğunda perşembe günü başlayacak yeni indirimler, farklı kategorilerden ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Temel gıdadan ev tekstiline, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürünün bulunduğu 12 Kasım kataloğunda oyun halısı, matcha yapma seti ve kızartma tenceresi gibi farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler de raflardaki yerini alıyor.

Aroma difüzör: 529 TL

Şarjlı tiftik temizleyici: 399 TL

LED ışıklı şarjlı su pompası: 199,50 TL

2'si 1 arada narenciye sıkacağı ve salata makinesi: 1.999 TL

Şarjlı duruş düzeltici: 359 TL

Ayak masaj aleti: 1.299 TL

Şarjlı dik süpürge: 4.999 TL

Dijital baskül: 399 TL

Fıstık Ezmesi 155 TL

Labne 3x180g 195 TL

Laktozsuz Kefir 250 ml 59,50 TL

Tam Buğday Unlu 6'lı Lavaş 119,50 TL

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Toz Deterjan 9KG 399 TL

Çaykur Tiryaki Çayı 5KG 1.699 TL

Kırmızı Mercimek 1KG 109,50 TL

Mısırözü Yağı 4L 429 TL

Akıllı Saat 1.299 TL

Akım Korumalı 6'lı Uzatma Kablosu 559 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 449 TL

Elektrikli 4 tekerlekli kasalı golf arabası: 129.990 TL

Üç tekerlekli moped: 84.990 TL

125 CC benzinli motosiklet: 69.990 TL

Üç tekerlekli moped: 94.990 TL

Elektrikli moped: 32.990 TL

4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

2 Kapaklı Erzak/Kiler Dolabı 5.999 TL

Fileli Kolçaklı Çalışma Koltuğu 1.999 TL

Dönebilen Raflı Organizer 249 TL

Kapaklı Hasır Organizer 299 TL

9 KG Çamaşır Makinesi 28.599 TL

Kurutma Makinesi 19.499 TL

Buzdolabı 31.999 TL

Bulaşık Makinesi 15.999 TL

Çift Taraflı Kesme Tahtası 1.899 TL

Kızartma Tenceresi 489 TL

Kapaklı Metal Saklama Kabı Seti 679 TL

4 Parça Matcha Yapma Seti 849 TL

Telsiz Seti 2'li 1.299 TL

Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.699 TL

Stantlı Çelik Kupa Seti 699 TL

Profesyonel Dürbün 1.499 TL

A101 12 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

A101 AKTÜEL 12 KASIM KATALOĞU

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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