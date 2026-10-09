A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU! A101 aktüel indirimlerinde: Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere

A101 aktüel ürünler kataloğu, 15 Ekim fırsatlarıyla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde. Yeni katalogda ev ihtiyaçlarına yönelik araç gereçler, mutfak ürünleri, küçük ev aletleri ve temizlik malzemeleri öne çıkıyor. Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere ve yemek takımları gibi ürünlerin yanı sıra deterjan seçenekleri de haftanın dikkat çeken fırsatları arasında bulunuyor.

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

Tırtıklı Patates Cipsi (125 g): 44,50 TL

Limonata (1 L): 30 TL

Sporcu İçeceği (4x500 ml): 125 TL

Enerji İçeceği (473 ml): 95 TL

Organik Zencefilli İçecek (3x60 ml): 155 TL