Haberler Yaşam Haberleri A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU! A101 aktüel indirimlerinde: Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere
Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:37 Son Güncelleme: 09.10.2026 22:38

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU! A101 aktüel indirimlerinde: Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere

A101 aktüel 15 Ekim kataloğu yayımlandı. Ev araç gereçlerinden mutfak eşyalarına, küçük ev aletlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok seçenek yeni haftanın indirim ve fırsatları arasında yer alıyor. Haftanın yıldızları arasında halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere, yemek takımları ve deterjanlar bulunuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU! A101 aktüel indirimlerinde: Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere
  • ABONE OL

A101 aktüel ürünler kataloğu, 15 Ekim fırsatlarıyla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde. Yeni katalogda ev ihtiyaçlarına yönelik araç gereçler, mutfak ürünleri, küçük ev aletleri ve temizlik malzemeleri öne çıkıyor. Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere ve yemek takımları gibi ürünlerin yanı sıra deterjan seçenekleri de haftanın dikkat çeken fırsatları arasında bulunuyor.

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

Tırtıklı Patates Cipsi (125 g): 44,50 TL

Limonata (1 L): 30 TL

Sporcu İçeceği (4x500 ml): 125 TL

Enerji İçeceği (473 ml): 95 TL

Organik Zencefilli İçecek (3x60 ml): 155 TL

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

Elektrikli Çocuk Motosikleti: 17.990 TL

Polis İstasyonu Seti: 1.299 TL

Oyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge: 699 TL

Oyuncak 3D Kalem Yazıcı: 999 TL

Oyuncak Çantalı Tamir Seti: 269 TL

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

11 Kg Çamaşır Makinesi: 21.999 TL

No-Frost Buzdolabı: 32.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi: 15.999 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

Toz Deterjan (9 KG): 389 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı (2,7 L): 179 TL

Çamaşır Suyu (5 L): 179 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı (48'li): 359 TL

3 Katlı Kağıt Havlu (16'lı): 219 TL

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

Dondurulmuş Patates (2,5 KG): 279,50 TL

Gönen Baldo Pirinç (2,5 KG): 329,50 TL

Osmancık Pirinç (5 KG): 339 TL

Kakaolu Fındık Kreması (1100 g): 229 TL

Süt (4x1 L): 170 TL

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

Düdüklü Tencere (5 L): 999 TL

Çelik Wok Tava (28 cm): 699 TL

Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li: 999 TL

Silikon Servis Gereçleri: 109 TL

Baharatlık Seti 4'lü: 349 TL

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

65" 4K UHD LED Smart TV: 38.899 TL

65" Frameless 4K UHD QLED TV: 29.999 TL

32" Frameless HD QLED TV: 8.999 TL

4in1 Gaming Set (Klavye, Mouse, Kulaklık, Mousepad): 999 TL

Air6 TWS Kulaklık: 439 TL

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

Zemin Süpürücü: 5.990 TL

4 V Akülü Çivi ve Zımba Tabancası: 1.099 TL

Darbeli Matkap: 1.299 TL

Avuç Taşlama: 1.299 TL

Şarjlı Testere: 1.699 TL

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

Benzinli ve LPG'li Jeneratör: 10.999 TL

Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi: 4.699 TL

Elektronik Para Kasası: 1.499 TL

9 Parça Allen Anahtar Seti: 249 TL

Plastik Silikon Tabancası: 169 TL

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

Erkek Sweatshirt: 499 TL

Erkek Eşofman Altı: 599 TL

Kadın/Erkek Otomatik Şemsiye: 249 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 249 TL

Çocuk Şemsiye: 239 TL

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

On-Road ATV: 449.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet: 69.990 TL

Elektrikli Moped: 32.990 TL

4 Tekerlekli Kasalı Golf Arabası: 129.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 49.990 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU! A101 aktüel indirimlerinde: Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA