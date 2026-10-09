A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU! A101 aktüel indirimlerinde: Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere

A101 aktüel ürünler kataloğu, 15 Ekim fırsatlarıyla alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde. Yeni katalogda ev ihtiyaçlarına yönelik araç gereçler, mutfak ürünleri, küçük ev aletleri ve temizlik malzemeleri öne çıkıyor. Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere ve yemek takımları gibi ürünlerin yanı sıra deterjan seçenekleri de haftanın dikkat çeken fırsatları arasında bulunuyor.
Tırtıklı Patates Cipsi (125 g): 44,50 TL
Limonata (1 L): 30 TL
Sporcu İçeceği (4x500 ml): 125 TL
Enerji İçeceği (473 ml): 95 TL
Organik Zencefilli İçecek (3x60 ml): 155 TL
Elektrikli Çocuk Motosikleti: 17.990 TL
Polis İstasyonu Seti: 1.299 TL
Oyuncak Sesli Işıklı Stantlı Süpürge: 699 TL
Oyuncak 3D Kalem Yazıcı: 999 TL
Oyuncak Çantalı Tamir Seti: 269 TL
Toz Deterjan (9 KG): 389 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı (2,7 L): 179 TL
Çamaşır Suyu (5 L): 179 TL
3 Katlı Tuvalet Kağıdı (48'li): 359 TL
3 Katlı Kağıt Havlu (16'lı): 219 TL
Dondurulmuş Patates (2,5 KG): 279,50 TL
Gönen Baldo Pirinç (2,5 KG): 329,50 TL
Osmancık Pirinç (5 KG): 339 TL
Kakaolu Fındık Kreması (1100 g): 229 TL
Süt (4x1 L): 170 TL
Düdüklü Tencere (5 L): 999 TL
Çelik Wok Tava (28 cm): 699 TL
Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li: 999 TL
Silikon Servis Gereçleri: 109 TL
Baharatlık Seti 4'lü: 349 TL
65" 4K UHD LED Smart TV: 38.899 TL
65" Frameless 4K UHD QLED TV: 29.999 TL
32" Frameless HD QLED TV: 8.999 TL
4in1 Gaming Set (Klavye, Mouse, Kulaklık, Mousepad): 999 TL
Air6 TWS Kulaklık: 439 TL
Zemin Süpürücü: 5.990 TL
4 V Akülü Çivi ve Zımba Tabancası: 1.099 TL
Darbeli Matkap: 1.299 TL
Avuç Taşlama: 1.299 TL
Şarjlı Testere: 1.699 TL
Benzinli ve LPG'li Jeneratör: 10.999 TL
Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi: 4.699 TL
Elektronik Para Kasası: 1.499 TL
9 Parça Allen Anahtar Seti: 249 TL
Plastik Silikon Tabancası: 169 TL
Erkek Sweatshirt: 499 TL
Erkek Eşofman Altı: 599 TL
Kadın/Erkek Otomatik Şemsiye: 249 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 249 TL
Çocuk Şemsiye: 239 TL