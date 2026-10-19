A101 AKTÜEL 22 EKİM PERŞEMBE! A101 aktüel indirimlerinde: çelik sahan seti, baharatlık, 4 bölmeli organizer

A101 Aktüel kataloğu 22 Ekim Perşembe günü için yayımlandı. Yeni katalogda oyuncaklardan ev eşyalarına, gıda ürünlerinden elektronik seçeneklere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Bu haftanın yıldızları arasında çelik sahan seti, baharatlık, elektrikli bisiklet ve farklı yumak çeşitleri dikkat çekiyor. Organizer ürünlerinin de bulunduğu katalogdaki indirim ve fırsatlar, alışveriş yapmayı planlayanların gündeminde.