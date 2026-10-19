Haberler Yaşam Haberleri A101 AKTÜEL 22 EKİM PERŞEMBE! A101 aktüel indirimlerinde: çelik sahan seti, baharatlık, 4 bölmeli organizer
Giriş Tarihi: 19.10.2026 08:13

A101 AKTÜEL 22 EKİM PERŞEMBE! A101 aktüel indirimlerinde: çelik sahan seti, baharatlık, 4 bölmeli organizer

A101 Aktüel 22 Ekim Perşembe kataloğu, farklı ihtiyaçlara yönelik ürünlerle raflardaki yerini alıyor. Temel gıda, ev tekstili, elektronik ve beyaz eşya gibi pek çok kategoride indirim ve fırsatlar sunuluyor. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında çelik sahan seti, baharatlık, elektrikli bisiklet ve organizer çeşitleri bulunuyor.

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A101 AKTÜEL 22 EKİM PERŞEMBE! A101 aktüel indirimlerinde: çelik sahan seti, baharatlık, 4 bölmeli organizer
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A101 Aktüel kataloğu 22 Ekim Perşembe günü için yayımlandı. Yeni katalogda oyuncaklardan ev eşyalarına, gıda ürünlerinden elektronik seçeneklere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Bu haftanın yıldızları arasında çelik sahan seti, baharatlık, elektrikli bisiklet ve farklı yumak çeşitleri dikkat çekiyor. Organizer ürünlerinin de bulunduğu katalogdaki indirim ve fırsatlar, alışveriş yapmayı planlayanların gündeminde.

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL

Benzinli Moped 44.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL

Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Bebe Benekli Yumak 2'li 119 TL

Flora Yumak 3'lü 139 TL

Kristal Yumak 3'lü 139 TL

Yumurcak Yumak 3'lü 199 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

6 Parça Çelik Sahan Seti 1.699 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

Kapaklı Baharatlık ~370 ml 69,50 TL

Desenli Cam Kavanoz ~1 L 59,50 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Çilek reçeli

Yer fıstığı ezmesi

Yoğurt 2 KG

Ayran 1L

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Bulaşık Makinesi 17.999 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL

Stand Mikser 5.499 TL

Çelik Kettle 799 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Şarj Adaptörü 299 TL

Kablolu Powerbank 799 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 599 TL

Kalem Pil 4'lü 62,50 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Bulgur 65 TL

Kırmızı mercimek 85 TL

Pirinç 79.50 TL

Karbonat 59.50 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

Çadır ~110x150 cm 799 TL

Oyuncak Eğlenceli Ördekler 469 TL

Uçar Oyuncak 80 Parça Yol Seti 549 TL

Oyuncak İş Kamyonları 349 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM KATALOĞU

TV 18.499 TL

TV 31.999 TL

TV 23.999 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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A101 AKTÜEL 22 EKİM PERŞEMBE! A101 aktüel indirimlerinde: çelik sahan seti, baharatlık, 4 bölmeli organizer
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