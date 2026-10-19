A101 AKTÜEL 22 EKİM PERŞEMBE! A101 aktüel indirimlerinde: çelik sahan seti, baharatlık, 4 bölmeli organizer

A101 Aktüel kataloğu 22 Ekim Perşembe günü için yayımlandı. Yeni katalogda oyuncaklardan ev eşyalarına, gıda ürünlerinden elektronik seçeneklere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Bu haftanın yıldızları arasında çelik sahan seti, baharatlık, elektrikli bisiklet ve farklı yumak çeşitleri dikkat çekiyor. Organizer ürünlerinin de bulunduğu katalogdaki indirim ve fırsatlar, alışveriş yapmayı planlayanların gündeminde.
Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL
Benzinli Moped 44.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL
Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
6 Parça Çelik Sahan Seti 1.699 TL
Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL
Kapaklı Baharatlık ~370 ml 69,50 TL
Desenli Cam Kavanoz ~1 L 59,50 TL
Çilek reçeli
Yer fıstığı ezmesi
Yoğurt 2 KG
Ayran 1L
Bulaşık Makinesi 17.999 TL
10 KG Çamaşır Makinesi 20.999 TL
Stand Mikser 5.499 TL
Çelik Kettle 799 TL
Şarj Adaptörü 299 TL
Kablolu Powerbank 799 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 599 TL
Kalem Pil 4'lü 62,50 TL
Bulgur 65 TL
Kırmızı mercimek 85 TL
Pirinç 79.50 TL
Karbonat 59.50 TL
Çadır ~110x150 cm 799 TL
Oyuncak Eğlenceli Ördekler 469 TL
Uçar Oyuncak 80 Parça Yol Seti 549 TL
Oyuncak İş Kamyonları 349 TL