BİM AKTÜEL 20-21-23-25 EKİM FIRSATLARI: BİM aktüel indirimlerinde: Pul şekilli delgeç, olta seti, tencereler

BİM Aktüel kataloğu, 20, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde satışa sunulacak ürünlerle alışveriş gündeminde yerini aldı. Ev ihtiyaçlarından kamp malzemelerine, balıkçılık ekipmanlarından kırtasiye ve hobi ürünlerine kadar birçok seçenek yeni katalogda bir araya geliyor. Bu haftanın yıldızları arasında termos çeşitleri, karnıyarık tenceresi ve olta ürünlerinin yanı sıra vintage makas ile pul şekilli delgeç de bulunuyor. Katalogdaki indirim ve fırsatlar, farklı kategorilerde alışveriş yapmak isteyenlere seçenek sunuyor.
Riviera Zeytinyağı 5 L: 899 TL
Ayçiçek Yağı 5 L: 449 TL
Baldo Pirinç 5 kg: 369 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg (Esmer Köftelik, Şehriyeli Pilavlık, Tam Tane): 38 TL
Makarna 400 g: 69 TL
%0,5 Yağlı Süt 1 L: 42,50 TL
Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g: 165 TL
Acılı Soğan Halka 450 g: 62 TL
Kriket Patates 1000 g: 125 TL
Pizza Tost 200 g: 79,50 TL
Favori Yumak (3'lü): 129 TL
Trend Cake Yumak (200 g): 129 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (~100x200 cm +25 cm): 199 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (~160x200 cm +25 cm): 279 TL
Mutfak Halısı (2'li - ~60x100 cm + ~45x60 cm): 169 TL
Karnıyarık Tencere ~26 cm: 1.690 TL
Tava ~32 cm: 1.050 TL
Sahan ~22 cm: 999 TL
Düdüklü Tencere ~6 L: 5.400 TL
Renkli Bıçak Seti (3'lü): 499 TL
55 İnç TV – 27.500 TL
65 İnç TV – 28.500 TL
32 İnç TV – 7.900 TL
Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık – 1.290 TL
Sahte Balık Kaşık (9.6 cm / 40 g): 179 TL
Sahte Balık Çeşitleri: 69 TL
Silikon Sahte Kurbağa: 89 TL
Klipsli Olta Zili (5'li): 69 TL
Silikon Sahte Kurt Yem: 89 TL
Kamp Termosu (~1.5 L): 1.790 TL
Oyuncak Org: 699 TL
Kitap Görünümlü Saklama Kutusu: 99 TL
Tekli Oyun Hamuru: 35 TL
3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL
Hobi Olta Takımı: 899 TL
Hobi ve Balıkçı Çantası: 259 TL
Olta Sehbası: 399 TL
Karbon Olta Kamışı: 1.250 TL
Işıldak (3 Led Paneli): 199 TL
11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.190 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL
Fanlı Isıtıcı: 749 TL
Dikey Isıtıcı: 2.190 TL
Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL