BİM AKTÜEL 20-21-23-25 EKİM FIRSATLARI: BİM aktüel indirimlerinde: Pul şekilli delgeç, olta seti, tencereler

BİM Aktüel kataloğu, 20, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde satışa sunulacak ürünlerle alışveriş gündeminde yerini aldı. Ev ihtiyaçlarından kamp malzemelerine, balıkçılık ekipmanlarından kırtasiye ve hobi ürünlerine kadar birçok seçenek yeni katalogda bir araya geliyor. Bu haftanın yıldızları arasında termos çeşitleri, karnıyarık tenceresi ve olta ürünlerinin yanı sıra vintage makas ile pul şekilli delgeç de bulunuyor. Katalogdaki indirim ve fırsatlar, farklı kategorilerde alışveriş yapmak isteyenlere seçenek sunuyor.