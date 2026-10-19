Haberler Yaşam Haberleri BİM AKTÜEL 20-21-23-25 EKİM FIRSATLARI: BİM aktüel indirimlerinde: Pul şekilli delgeç, olta seti, tencereler
Giriş Tarihi: 19.10.2026 08:43 Son Güncelleme: 19.10.2026 08:45

BİM AKTÜEL 20-21-23-25 EKİM FIRSATLARI: BİM aktüel indirimlerinde: Pul şekilli delgeç, olta seti, tencereler

BİM Aktüel 20-23-25 Ekim Salı, Cuma ve Pazar kataloğu yayımlandı. Temel gıda, ev tekstili, elektronik, beyaz eşya, oyuncak, balıkçılık, kamp, kırtasiye ve hobi ürünlerinin yer aldığı katalogda farklı ihtiyaçlara yönelik indirim ve fırsatlar bulunuyor. Termos çeşitleri, karnıyarık tenceresi, olta takımları, vintage makas ve pul şekilli delgeç haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BİM AKTÜEL 20-21-23-25 EKİM FIRSATLARI: BİM aktüel indirimlerinde: Pul şekilli delgeç, olta seti, tencereler
  • ABONE OL

BİM Aktüel kataloğu, 20, 23 ve 25 Ekim tarihlerinde satışa sunulacak ürünlerle alışveriş gündeminde yerini aldı. Ev ihtiyaçlarından kamp malzemelerine, balıkçılık ekipmanlarından kırtasiye ve hobi ürünlerine kadar birçok seçenek yeni katalogda bir araya geliyor. Bu haftanın yıldızları arasında termos çeşitleri, karnıyarık tenceresi ve olta ürünlerinin yanı sıra vintage makas ile pul şekilli delgeç de bulunuyor. Katalogdaki indirim ve fırsatlar, farklı kategorilerde alışveriş yapmak isteyenlere seçenek sunuyor.

BİM AKTÜEL 20 EKİM

Riviera Zeytinyağı 5 L: 899 TL

Ayçiçek Yağı 5 L: 449 TL

Baldo Pirinç 5 kg: 369 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg (Esmer Köftelik, Şehriyeli Pilavlık, Tam Tane): 38 TL

Makarna 400 g: 69 TL

BİM AKTÜEL 20 EKİM

Kakaolu Fındık Kreması 400 g: 69 TL

Bütün Fındıklı Çikolata 40,5 g: 19,50 TL

Yumuşak Şeker 140 g: 35 TL

Figürlü Sütlü Çikolata 6x11 g: 79 TL

Fındıklı Dolgulu Çikolata 250 g: 149 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BİM AKTÜEL 20 EKİM

%0,5 Yağlı Süt 1 L: 42,50 TL

Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g: 165 TL

Acılı Soğan Halka 450 g: 62 TL

Kriket Patates 1000 g: 125 TL

Pizza Tost 200 g: 79,50 TL

BİM AKTÜEL 21 EKİM

Buzdolabı (490 NFS / 540 L Soğutucu): 35.450 TL

Buzdolabı (300 NFE / 206 L Soğutucu): 22.900 TL

Buzdolabı (330 STE / 245 L Soğutucu): 19.900 TL

7 kg Çamaşır Makinesi: 17.900 TL

8 kg Çamaşır Makinesi: 19.900 TL

A101 AKTÜEL 22 EKİM PERŞEMBE! A101 aktüel indirimlerinde: çelik sahan seti, baharatlık, 4 bölmeli organizer

BİM AKTÜEL 23 EKİM

Favori Yumak (3'lü): 129 TL

Trend Cake Yumak (200 g): 129 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (~100x200 cm +25 cm): 199 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (~160x200 cm +25 cm): 279 TL

Mutfak Halısı (2'li - ~60x100 cm + ~45x60 cm): 169 TL

BİM AKTÜEL 23 EKİM

Karnıyarık Tencere ~26 cm: 1.690 TL

Tava ~32 cm: 1.050 TL

Sahan ~22 cm: 999 TL

Düdüklü Tencere ~6 L: 5.400 TL

Renkli Bıçak Seti (3'lü): 499 TL

BİM AKTÜEL 25 EKİM

55 İnç TV – 27.500 TL

65 İnç TV – 28.500 TL

32 İnç TV – 7.900 TL

Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık – 1.290 TL

BİM AKTÜEL 25 EKİM

Sahte Balık Kaşık (9.6 cm / 40 g): 179 TL

Sahte Balık Çeşitleri: 69 TL

Silikon Sahte Kurbağa: 89 TL

Klipsli Olta Zili (5'li): 69 TL

Silikon Sahte Kurt Yem: 89 TL

BİM AKTÜEL 25 EKİM

Kamp Termosu (~1.5 L): 1.790 TL

Oyuncak Org: 699 TL

Kitap Görünümlü Saklama Kutusu: 99 TL

Tekli Oyun Hamuru: 35 TL

3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL

BİM AKTÜEL 25 EKİM

Hobi Olta Takımı: 899 TL

Hobi ve Balıkçı Çantası: 259 TL

Olta Sehbası: 399 TL

Karbon Olta Kamışı: 1.250 TL

Işıldak (3 Led Paneli): 199 TL

BİM AKTÜEL 25 EKİM

11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.190 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL

Fanlı Isıtıcı: 749 TL

Dikey Isıtıcı: 2.190 TL

Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL

BİM AKTÜEL 25 EKİM

Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem Seti (12'li): 279 TL

Vintage Makas Seti: 249 TL

Tuval (35x50 cm / 30x40 cm): 99 TL

Ahşap Manken Adam: 249 TL

Sıcak Silikon Tabancası: 349 TL

A101 aktüel fırsatları!17-23 Ekim aktüel katalog listesinde: Bebek bezi, ayçiçek yağı, yumuşatıcı...

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM AKTÜEL 20-21-23-25 EKİM FIRSATLARI: BİM aktüel indirimlerinde: Pul şekilli delgeç, olta seti, tencereler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA