A101 aktüel 26 Kasım kataloğunun öne çıkan ürünleri arasında dikiş makinesi, çay makinesi, waffle makinesi, 5 başlıklı erkek bakım seti ve nem alma cihazı bulunuyor. Ev ve kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin yanı sıra farklı kategorilerdeki indirimli seçenekler de yeni haftanın kataloğunda yerini alıyor.