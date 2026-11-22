A101 aktüel 26 Kasım kataloğunun öne çıkan ürünleri arasında dikiş makinesi, çay makinesi, waffle makinesi, 5 başlıklı erkek bakım seti ve nem alma cihazı bulunuyor. Ev ve kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin yanı sıra farklı kategorilerdeki indirimli seçenekler de yeni haftanın kataloğunda yerini alıyor.
Çamaşır Makinesi:19.999 TL
Bulaşık Makinesi:16.999 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi:15.999 TL
Oyuncak Esnek Manyetik Çubuk 45'li:849 TL
Squish Pelüş:329 TL
Hot Wheels City Mücadele Serisi:799 TL
Oyun Çadırı:459 TL
Mermer Desenli Katlanabilir Masa:899 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası:549 TL
3 Katlı Yonca Organizer:189,50 TL
Metal Makyaj Aynası Çeşitleri:225 T
Yumak:119,50
Erkek Avcı Botu:279 TL
Tenis Çorabı 2'li:149,50 TL
Balkabağı Şekilli Demlik:399 TL
Figürlü Silikon Uçlu Çelik Maşa:119,50 TL
Figürlü Silikon Spatula:119,50 TL
2'li Kavanoz:239 TL
Akım Korumalı 2xUSB & 1xType-C 2'li Uzatma Kablosu:399 TL
Bluetooth Kafaüstü Kulaklık:699 TL
9W LED Ampul:57,50 TL
Bluetooth Mouse:349 TL
Şarj Cihazı:449 TL
Dikiş Makinesi:5.999 TL
Waffle Makinesi:1.099 TL
Narenciye Sıkacağı:599 TL
IPL Tüy Alma Cihazı:1.299 TL