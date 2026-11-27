Aralık ayının gelmesiyle birlikte yılbaşı heyecanı da alışveriş listelerine yansımaya başladı. A101'in yeni kataloğunda yılbaşı ağacı süslerinden dekoratif aksesuarlara kadar pek çok ürün öne çıkıyor. 3 Aralık Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak ürünler, yeni yıl öncesinde evini süslemek isteyenlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

3 ARALIK 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU