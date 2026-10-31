A101 aktüel 5 Kasım kataloğu! A101 aktüel indirimlerinde: buharlı kırışık giderici, halı yıkama makinesi

A101 aktüel kataloğunda buharlı kırışık giderici, halı yıkama makinesi, çaydanlık, yemek takımı ve desenli halı gibi ürünler öne çıkıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan katalogdaki indirimli ürünler, alışveriş yapacakların dikkatini çekiyor.
Bulaşık makinesi 15.999 TL
Mekanik silindirik termosifon 65 L 9.299 TL
8 kg çamaşır makinesi 22.999 TL
Çamaşır makinesi 16.999 TL
Gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 9.499 TL
Koltuk ve halı yıkama makinesi 3.299 TL
Duvar tipi ısıtıcı 1.999 TL
Ultrasonik hava nemlendirici 1.099 TL
Izgara ve tost makinesi 999 TL
Cyclone süpürge 4.999 TL
Buharlı kırışıklık giderici 1.199 TL
18 parça porselen yemek takımı 1.999 TL
Kayık tabak 2'li 479 TL
2 kişilik porselen fincan takımı 299 TL
Çelik derin tencere 20 cm 699 TL
Çelik basık tencere 24 cm 799 TL
Çelik cezve 229 TL
Orta boy çelik çaydanlık 1.199 TL
Pamuklu desenli halı 120x180 cm 899 TL
Pamuklu desenli halı 80x150 cm 549 TL
Tek kişilik alez 100x200 cm 579 TL
Çift kişilik alez 160x200 cm 729 TL
Yastık alezi 2'li 50x70 cm 329 TL
Çift kişilik yorgan 195x215 cm 599 TL
Motosiklet 250 CC 179.990 TL
Benzinli motosiklet 150 CC 109.990 TL
Benzinli motosiklet 150 CC 69.990 TL
Elektrikli bisiklet 21.990 TL
Elektrikli bisiklet 29.990 TL
Balerin bebek 269 TL
Pullu spiralli defter 15x21 cm, 80 yaprak 199,50 TL
Tüylü çantalı kırtasiye seti 199,50 TL
Not defteri ve kalem seti 139,50 TL
Kabartmalı 3D sticker 59,50 TL
Kakaolu fındık kreması 350 g 169,50 TL
Çikolata 100 g 89 TL
Karamelli çikolata 275 g 199 TL
Çikolata 100 g 125 TL
Meyve kesmeli yazarkasa 569 TL
Oyuncak oyun seti 1.399 TL
Pilli robot 549 TL
Cırtcırtlı etkinlik kitabı 165 TL
Pilli, ışıklı ve sesli sürtmeli araçlar 249 TL