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Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:40

A101 aktüel 5 Kasım kataloğu! A101 aktüel indirimlerinde: buharlı kırışık giderici, halı yıkama makinesi

A101 aktüel 5 Kasım Perşembe kataloğu yayımlandı. Bu haftaki indirim ve fırsatlar arasında temel gıda, ev tekstili, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, beyaz eşya ve oyuncak kategorilerinden pek çok ürün bulunuyor.

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A101 aktüel 5 Kasım kataloğu! A101 aktüel indirimlerinde: buharlı kırışık giderici, halı yıkama makinesi
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A101 aktüel kataloğunda buharlı kırışık giderici, halı yıkama makinesi, çaydanlık, yemek takımı ve desenli halı gibi ürünler öne çıkıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan katalogdaki indirimli ürünler, alışveriş yapacakların dikkatini çekiyor.

5 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

Bulaşık makinesi 15.999 TL

Mekanik silindirik termosifon 65 L 9.299 TL

8 kg çamaşır makinesi 22.999 TL

Çamaşır makinesi 16.999 TL

Gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 9.499 TL

5 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

65 inç 4K TV 29.999 TL

32 inç uydu alıcılı TV 6.999 TL

65 inç 4K TV 30.999 TL

55 inç 4K TV 21.999 TL

Bluetooth kulaklık 999 TL

Bluetooth kulak içi kulaklık 499 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

5 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

Koltuk ve halı yıkama makinesi 3.299 TL

Duvar tipi ısıtıcı 1.999 TL

Ultrasonik hava nemlendirici 1.099 TL

Izgara ve tost makinesi 999 TL

Cyclone süpürge 4.999 TL

Buharlı kırışıklık giderici 1.199 TL

5 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

18 parça porselen yemek takımı 1.999 TL

Kayık tabak 2'li 479 TL

2 kişilik porselen fincan takımı 299 TL

Çelik derin tencere 20 cm 699 TL

Çelik basık tencere 24 cm 799 TL

Çelik cezve 229 TL

Orta boy çelik çaydanlık 1.199 TL

5 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

Pamuklu desenli halı 120x180 cm 899 TL

Pamuklu desenli halı 80x150 cm 549 TL

Tek kişilik alez 100x200 cm 579 TL

Çift kişilik alez 160x200 cm 729 TL

Yastık alezi 2'li 50x70 cm 329 TL

Çift kişilik yorgan 195x215 cm 599 TL

5 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

Motosiklet 250 CC 179.990 TL

Benzinli motosiklet 150 CC 109.990 TL

Benzinli motosiklet 150 CC 69.990 TL

Elektrikli bisiklet 21.990 TL

Elektrikli bisiklet 29.990 TL

5 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

Balerin bebek 269 TL

Pullu spiralli defter 15x21 cm, 80 yaprak 199,50 TL

Tüylü çantalı kırtasiye seti 199,50 TL

Not defteri ve kalem seti 139,50 TL

Kabartmalı 3D sticker 59,50 TL

Kakaolu fındık kreması 350 g 169,50 TL

Çikolata 100 g 89 TL

Karamelli çikolata 275 g 199 TL

Çikolata 100 g 125 TL

Meyve kesmeli yazarkasa 569 TL

Oyuncak oyun seti 1.399 TL

Pilli robot 549 TL

Cırtcırtlı etkinlik kitabı 165 TL

Pilli, ışıklı ve sesli sürtmeli araçlar 249 TL

A101 AKTÜEL 5 KASIM PERŞEMBE

A101 AKTÜEL 5 KASIM PERŞEMBE

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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A101 aktüel 5 Kasım kataloğu! A101 aktüel indirimlerinde: buharlı kırışık giderici, halı yıkama makinesi
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