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Giriş Tarihi: 31.10.2026 12:47

Tarım Kredi aktüel 2 Kasım'a kadar geçerli indirimler başladı! KOOP Marketlerde: ısıtıcı, battaniye, çay

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 2 Kasım'a kadar sürecek indirim kampanyası başladı. 27 Ekim-2 Kasım 2026 Tarım Kredi aktüel kataloğunda çay, sucuk, battaniye çeşitleri ve ısıtıcılar öne çıkıyor. Gıda ürünlerinden kışlık ev ihtiyaçlarına kadar pek çok üründe tüketicilere avantajlı fiyatlarla alışveriş fırsatı sunuluyor.

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Tarım Kredi aktüel 2 Kasım’a kadar geçerli indirimler başladı! KOOP Marketlerde: ısıtıcı, battaniye, çay
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Tarım Kredi aktüel kataloğu, yeni haftanın indirim ve fırsatlarını alışveriş listesine eklemek isteyenlerin gündeminde. 2 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada çay ve sucuk çeşitlerinin yanı sıra battaniye modelleri, ısıtıcılar ve farklı mutfak gereçleri satışa sunuluyor. Kış hazırlıklarını sürdürürken bütçesini korumak isteyenler, Tarım Kredi Marketleri'nin bu haftaki indirimli ürünlerini araştırıyor.

TARIM KREDİ AKTÜEL 27 EKİM - 2 KASIM

Dana kasap sucuk: 399,00 TL

Zeytinyağı (1 L) - 249,00 TL

Süzme beyaz peynir: 115,00 TL

Çay (1 kg) – 265,00 TL

Küp Şeker 1 kg (405 Adet) – 57,00 TL

Karışık Kuruyemiş (Çiğ, Kavrulmuş 200 g) – 149,90 TL

Extra Yağ Emici Havlu (8'li) – 119,50 TL

Kakaolu Fındık Ezmesi & Grissini (50 g) – 35,00 TL

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Elektrikli yatay ısıtıcı: 899 TL

Çift kişilik battaniye: 349,90 TL

Çift kişilik elektrikli battaniye: 659,90 TL

Saklama kabı seti: 99.90 TL

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Tarım Kredi aktüel 2 Kasım'a kadar geçerli indirimler başladı! KOOP Marketlerde: ısıtıcı, battaniye, çay
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