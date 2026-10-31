Tarım Kredi aktüel 2 Kasım’a kadar geçerli indirimler başladı! KOOP Marketlerde: ısıtıcı, battaniye, çay

Tarım Kredi aktüel kataloğu, yeni haftanın indirim ve fırsatlarını alışveriş listesine eklemek isteyenlerin gündeminde. 2 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada çay ve sucuk çeşitlerinin yanı sıra battaniye modelleri, ısıtıcılar ve farklı mutfak gereçleri satışa sunuluyor. Kış hazırlıklarını sürdürürken bütçesini korumak isteyenler, Tarım Kredi Marketleri'nin bu haftaki indirimli ürünlerini araştırıyor.