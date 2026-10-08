A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BUGÜN SATIŞTA! 8 Ekim A101 aktüelde neler var? Bebek arabası, dikiş makinesi...

A101'in 8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünler arasında bebek arabası, dikiş makinesi ve ütü gibi farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulunuyor. Kampanyadaki ürünleri ve fiyatlarını görmek isteyen vatandaşların gözü, yarın satışa sunulacak ürünlerin tamamına çevrildi.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta İçi: 09.00 - 21.30

Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar): 09.00 - 21.30

Öğle Arası: Yoktur, vardiyalı sistemle kesintisiz hizmet verir.

Not: Bulunduğunuz bölgedeki AVM içinde yer alan şubelerde veya resmi/dini bayram günlerinde istisnai saat değişiklikleri görülebilir.