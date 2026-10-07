A101 AKTÜEL ÜRÜNLER YARIN SATIŞTA! Bebek arabası, dikiş makinesi, ütü... 8 Ekim A101 aktüel ürünler neler?

A101'in 8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünler arasında bebek arabası, dikiş makinesi ve ütü gibi farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulunuyor. Kampanyadaki ürünleri ve fiyatlarını görmek isteyen vatandaşların gözü, yarın satışa sunulacak ürünlerin tamamına çevrildi.
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Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar): 09.00 - 21.30
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Not: Bulunduğunuz bölgedeki AVM içinde yer alan şubelerde veya resmi/dini bayram günlerinde istisnai saat değişiklikleri görülebilir.
Lor Peyniri 1KG 79,50 TL
Beyaz Peynir 1 KG 299 TL
Yarım Yağlı Yoğurt 1 KG 95 TL
Mısırlı Garnitür Konservesi 570g 64,50 TL
Ayran 99,50 TL
Kedi Desenli Terlik 129 TL
Ponponlu Pelüş Ev Terliği 129 TL
Nakışlı Avokado Desenli Terlik 129 TL
Gülen Yüz Desenli Terlik 129 TL
Meyve Desenli Ev Terliği 129 TL
42 Parça Bloklar 399 TL
Katlanabilir Oyun Matı 1.299 TL
Eğitici Sesli Lazımlık 599 TL
Piyanolu Oyun Halısı 749 TL
Oyuncak Dönen Kule 399 TL
Mama Sandalyesi 699 TL
Bebek Arabası 12.999 TL
Akıllı Kamera 1.299 TL
Şarjlı Giyilebilir Göğüs Pompası 1.399 TL
Bebek Müslin Battaniye 149 TL
5'li Ağız Mendili 85 TL
Bebek Penye Battaniye 249 TL
Bitkisel Sıvı Yağ 5L 469 TL
Esmer Şeker 500g 72,50 TL
Yağ ve Kireç Sökücü 2*750 ml 149 TL
9 KG Toz Deterjan 499 TL
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 26.990 TL
Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL
Motor Kaskı 1.899 TL
Bluetooth Kulaklık 499 TL
Bluetooth Hoparlör 399 TL
TV 45.999 TL
TV 30.999 TL
TV 21.999 TL
TV 10.999 TL
Çok Amaçlı Kase 269 TL
Desenli Cam Tepsi 179 TL
4 Tarafı Rende 149 TL
4'lü Kristal Kayık Tabak 129 TL
Mini Buharlı Çelik Tencere 599 TL
Kutulu Çatal Kaşık Seti 149 TL
Çocuk Bezi 429 TL
Bulut Ayna 179 TL
10'lu Süt Saklama Poşeti 69,50 TL