"Televizyonun yeni rengi" sloganıyla yola çıkan a2, 10 yıldır atv ekranlarında iz bırakan, yayınlandıkları dönemde izleyicileri ekran başına kilitleyen sevilen yapımları yeniden ekranlara taşıyor.

Kurulduğu günden bu yana hafızalara kazınan, gönüllerde taht kuran dizi ve programları izleyicilerle buluşturan a2, geçmişin unutulmaz hikâyeleriyle kuşaklar arasında bir köprü kuruyor.

a2, yeni yaşında da sevilen yapımlarıyla izleyicilerin anılarını tazelemeye ve ekranlara nostalji dolu anlar taşımaya devam edecek!

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör