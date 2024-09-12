ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu’nun oğlunu vuranlar tutuklandı

Ankara Çankaya İlçesinde bulunan bir otelde 7 Eylül günü düğün sonrası yapılan eğlence esnasında davetliler arasında çıkan kavga sonrası, kavgaya karışan taraflardan olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanvekili Faruk Köylüoğlu'nun oğlu Doğan Köylüoğlu ikametinin önünde tabanca ile ateş açılarak vuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar ve kamera incelemelerinde; düğün sonrası yapılan eğlence esnasında çıkan kavga sonrası eğlence alanında bulunan Yiğit H. yakın çevresine bilgi vererek olay yerine çağırdığı ortaya çıktı. Sonradan gelen bu kişilerinde kavgaya dahil olduğu ve birçok kişinin darp neticesinde yaralandığı belirlendi.

ZANLILAR EVİN ETRAFINDA KEŞİF YAPTI

Kavga olayının sonrasında Doğan Köylüoğlu evinin civarında şüphelilerin keşif yapıldığı fark etmesi üzerine müracaatta bulunmak üzere evinin önündeki aracına bindiği öğrenildi. Bu esnada gelen şüpheliler arasında bulunan Ozan G., silahıyla Doğan Köylüoğlu'nu bacağından vurarak yaraladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde darp olayına ve silahlı yaralama olayına karışan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler İhsan H., Yiğit H., Ozan G., Kamuran Y., Ramazan Ç. ve Serhat B. olay sonrası kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ramazan Ç. adli Kontrol kararı ile serbest bırakılırken, İhsan H., Yiğit H., Ozan G., Kamuran Y. ve Serhat B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.