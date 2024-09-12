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Giriş Tarihi: 12.9.2024 18:18 Son Güncelleme: 12.9.2024 18:51

ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu'nun oğlunu vuranlar tutuklandı

Ankara'da geçtiğimiz günlerde bir düğün sonrası düzenlenen 'düğün sonrası' eğlencesinde taciz girişimiyle başladığı iddia edilen kavga, kısa süre sonra daha da büyüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanvekili Faruk Köylüoğlu'nun oğlu Doğan Köylüoğlu ikametinin önünde Yiğit H.’nın yakın çevresinden olan Ozan G. tarafından bacağından silahla ateş açılarak vuruldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden İhsan H., Yiğit H., Ozan G., Kamuran Y. ve Serhat B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu’nun oğlunu vuranlar tutuklandı

Ankara Çankaya İlçesinde bulunan bir otelde 7 Eylül günü düğün sonrası yapılan eğlence esnasında davetliler arasında çıkan kavga sonrası, kavgaya karışan taraflardan olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanvekili Faruk Köylüoğlu'nun oğlu Doğan Köylüoğlu ikametinin önünde tabanca ile ateş açılarak vuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar ve kamera incelemelerinde; düğün sonrası yapılan eğlence esnasında çıkan kavga sonrası eğlence alanında bulunan Yiğit H. yakın çevresine bilgi vererek olay yerine çağırdığı ortaya çıktı. Sonradan gelen bu kişilerinde kavgaya dahil olduğu ve birçok kişinin darp neticesinde yaralandığı belirlendi.

ZANLILAR EVİN ETRAFINDA KEŞİF YAPTI
Kavga olayının sonrasında Doğan Köylüoğlu evinin civarında şüphelilerin keşif yapıldığı fark etmesi üzerine müracaatta bulunmak üzere evinin önündeki aracına bindiği öğrenildi. Bu esnada gelen şüpheliler arasında bulunan Ozan G., silahıyla Doğan Köylüoğlu'nu bacağından vurarak yaraladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan incelemeler neticesinde darp olayına ve silahlı yaralama olayına karışan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler İhsan H., Yiğit H., Ozan G., Kamuran Y., Ramazan Ç. ve Serhat B. olay sonrası kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ramazan Ç. adli Kontrol kararı ile serbest bırakılırken, İhsan H., Yiğit H., Ozan G., Kamuran Y. ve Serhat B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ABB Başkanvekili Faruk Köylüoğlu'nun oğlunu vuranlar tutuklandı
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