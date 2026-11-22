CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki belediye şirketlerinin mali ve idari yapısına ilişkin Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporları, ABB'deki yönetim anlayışını bir kez daha tartışmaya açtı. Yavaş'ın göreve geldiği günden bu yana Ankara'ya kazandırdığı büyük ölçekli vizyon projelerinin yetersizliği eleştirilirken, belediyeye bağlı şirketlerin mali açıdan içine sürüklendiği tablo da raporlarla gözler önüne serildi.

Göreve geldiği dönemde ABB bütçesinin fazla verdiğini ve önceki yönetimlerden kalan borçların ödendiğini billboardlar, reklam panoları ve dev afişlerle duyuran Yavaş yönetiminin, belediye şirketlerinin mali durumuna ilişkin kamuoyuna nasıl bir tablo sunduğu ise merak konusu oldu. Sayıştay'ın tespitleri, reklamlarla anlatılan başarı hikâyesinin belediye şirketlerinin mali tablolarına aynı şekilde yansımadığını ortaya koydu.

BELPA'NIN SERMAYESİ ERİDİ, ŞİRKET BORCA BATTI

Sayıştay raporunda en dikkat çekici tespitlerden biri ABB iştiraki BELPA hakkında oldu. Şirketin mali tablolarını inceleyen denetçiler, yıllar içerisinde oluşan zararlar nedeniyle şirket sermayesinin tamamen karşılıksız kaldığını ve aktiflerinin toplam borçlarını karşılayamayacak seviyeye gerilediğini belirledi. Raporda, BELPA'nın hukuken "borca batık" durumda olduğu açıkça ifade edildi. Şirketin 2024 yılı bilançosuna göre 20 milyon lira ödenmiş sermayesi ve 1 milyon 43 bin lira yedek akçesi bulunurken, aynı yıl 43 milyon 286 bin lira dönem net zararı kaydedildi. Şirketin geçmiş yıllardan devreden zararları ise 203 milyon 559 bin liraya ulaştı. Böylece şirketin 21 milyon 43 bin liralık sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamı zarar nedeniyle karşılıksız kaldı. Sayıştay, Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırması, gerekli tedbirleri alması ve borca batıklık durumunun devam etmesi halinde yetkili mahkemeye bildirimde bulunması gerektiğini hatırlattı.

Ancak denetçiler, kanunun öngördüğü işlemlerin zamanında yerine getirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşamadı. Şirketin risklerin erken tespitine yönelik gerekli mekanizmaları da oluşturmadığına dikkat çekildi. Belediye yönetimi, taahhüt edilen sermayenin 5 Mayıs 2026 tarihinde şirket hesaplarına yatırıldığını bildirse de Sayıştay, bu işlemin 2025 yılı mali tablolarındaki olumsuz tabloyu değiştirmediğini vurguladı.

BELPA'NIN İŞLETMELERİ DE RUHSATSIZ ÇIKTI

BELPA hakkındaki bir diğer dikkat çekici tespit ise şirketin işlettiği işletmelere ilişkin oldu. Sayıştay, şirket bünyesindeki iki işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğini belirledi. Raporda, ruhsat alınmadan işyeri açılamayacağı ve çalıştırılamayacağı, ruhsatsız işletmelerin yetkili idare tarafından kapatılması gerektiği hatırlatıldı. Belediye yönetiminin denetim sürecindeki cevabında ise işletmelerden birinin ruhsatının bulunmadığı ifade edildi.

ANFA'NIN 6 ŞUBESİ RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTERDİ

ABB'nin bir diğer iştiraki ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi de Sayıştay'ın ruhsat tespitlerinden nasibini aldı. Rapora göre şirket tarafından bitki satış evi ve kafe olarak işletilen 6 şubenin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Sayıştay, ilgili mevzuatın ruhsat alınmadan işyeri açılmasını ve çalıştırılmasını açıkça yasakladığını, ruhsatsız işletmelerin kapatılması gerektiğini hatırlattı. ANFA yönetimi ise denetçilere verdiği cevapta ruhsatlandırma süreçlerinin değerlendirildiğini, gerekli başvuru ve hazırlık çalışmalarına başlandığını bildirdi. Ancak Sayıştay, denetim dönemi itibarıyla ruhsatların henüz alınmadığını ve mevzuata aykırılığın devam ettiğini kayda geçirdi.

REKLAM PANOLARINDAKİ BAŞARI HİKÂYESİ SAYIŞTAY RAPORLARINA TAKILDI

Mansur Yavaş yönetiminin geçmiş yıllarda bütçe fazlası ve borçların ödendiği yönündeki açıklamalarını reklam panolarına taşımasına karşın, ABB iştiraklerinin mali ve idari yapısındaki sorunların Sayıştay raporlarına girmesi dikkat çekti. Bir tarafta geçmiş yılların borçlarını ödediği söylemiyle kamuoyuna başarı tablosu sunan Yavaş yönetimi, diğer tarafta sermayesi tamamen eriyen ve hukuken borca batık duruma düşen bir belediye şirketiyle karşı karşıya kaldı. Üstelik belediye iştiraklerinin işlettiği işletmelerin ruhsatsız faaliyet göstermesi, yönetim ve denetim mekanizmalarındaki aksaklıkları da gözler önüne serdi. Ankara'nın kaynaklarını yöneten belediye şirketlerinin mali yapısı ve mevzuata uygunluğu konusunda ortaya çıkan bu tablo, Yavaş yönetiminin şirketleri hangi anlayışla yönettiği sorusunu beraberinde getirdi.