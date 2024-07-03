Abbasağa korku parkı oldu

İstanbul'un gözde ilçelerinden Beşiktaş'ta bulunan tarihi Abbasağa Parkı, yaklaşık 6 yıldır kaderine terk edilmiş durumda. Beşiktaş Belediyesi'nin uzun zamandır bakım yapmadığı parkta kuruduğu gerekçesiyle bazı ağaçlar kesildi, sulanmadığı için çimler kurudu, tuvaletler ise girilecek gibi değil. Daha önceki yıllarda bir çok etkinliğe ev sahipliği yapan park, son dönemde ise madde ve alkol bağımlılarının mekanı haline geldi. Abbasağa Mahallesi sakinleri, Beşiktaş Belediyesi'nin ilgisizliğinden dolayı parkın korku parkına dönüştürüldüğünü söyleyerek yetkilileri göreve çağırdı. Semt halkı, "Belediye uzun süredir Abbasağa Parkı'nı gözden çıkarmış.Çimler ve ağaçlar sulanmayıp kurutuluyor, peyzaj çalışmaları yapılmıyor. Ana kapıları bakımsızlıktan çökecek hale getirilmiş ve her tarafta alkol ve madde bağımlılarının açık tuvalet haline getirdiği bir park haline getirilmiş durumda. Gece aydınlatmalar yetersiz, aileler, gençler parka girmeye korkar duruma geldi. Park hayvan ve insan pisliği kokuyor. Biz parkımızın kurtarılmasını eski güzel günlerine döndürülmesini istiyoruz" dedi. Beşiktaş Belediyesi ise yaptığı açıklamada Abbasağa Parkı'nın İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun denetiminde olduğunu kaydetti. Bu açıklamaya tepki gösteren mahalle sakinleri, parkın sit alanı ilan edilmesine rağmen bakım ve onarımının belediyelere ait olduğunu, sorumluluğu üzerlerinden atmaya çalışmalarının doğru olmadığını belirtti.