ABD Elçisinden Kapalıçarşı’da James Bond pozu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İstanbul'un tarihi mekanlarından biri olan Kapalıçarşı'nın çatısında koşarken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Flake, fotoğrafı "Bana yetişiyor, ceketi çıkarsam iyi olur" notuyla paylaştı. Flake'in filmlerdeki kovalama sahnelerini andıran fotoğrafı, 2012 yılında çekilen James Bond filmi Skyfall'u akıllara getirdi. Filmde İngiliz ajanı James Bond, tarihi çarşının çatısında motosikletle düşmanlarından kaçmıştı. Türkiye'de zarar gören kiremitler yüzünden büyük tepki çeken sahne, dünyada ise beğenilerek izlenmiş ve ikonik bir sahne olarak tarihe geçmişti