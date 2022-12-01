ABD polisi, katil robot kullanacak

ABD'nın San Francisco kentindeki Denetim Kurulu, kentte polisin insan öldürebilecek robotlar kullanabilmesini kabul etti. BBC'nin haberine göre kararda polisin, aşırı durumlarda patlayıcı taşıyabilen robotlar kullanabilmesine izin veriliyor. Stop Killer Robots (Katil Robotları Durdurun) adlı örgütten Dr. Catherine Connolly, kararın insanlar ve öldürmek arasına mesafe koyabilecek "kaygan bir zemin" olduğunu söyledi. 2016'da Teksas eyaletinin Dallas kentinde iki polis memurunu öldüren bir keskin nişancıyı öldürmek için C-4 patlayıcılarla yüklü bir robot kullanılmıştı.