ABD seçim sonuçları: 2026 Kasım ABD ara seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ABD ara seçim sonuçları, Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Sandıkların kapanmasının ardından eyalet eyalet açıklanacak oy oranları ve kazanan adaylar merak konusu olurken, çekişmeli yarışlarda kesin tablonun ortaya çıkması birkaç gün sürebilecek. İşte 2026 Kasım ABD ara seçim sonuçlarının açıklanma süreci ve son gelişmeler...
Seçim günü öncesinde erken oy kullanma sürecinde yoğun katılım yaşandı. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın verilerine göre, ülke genelinde 59 milyondan fazla Amerikalı oyunu önceden kullandı.
Erken oy verme sürecindeki yüksek katılım, seçimlere yönelik yoğun ilgiyi ortaya koydu. Özellikle Georgia, Michigan, Kuzey Carolina, Ohio, Maine ve Texas gibi eyaletlerdeki çekişmeli yarışların Kongre'deki güç dengesini belirlemesi bekleniyor.
2026 ABD ara seçimlerinde oy verme ve sayım süreci devam ederken sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Bazı seçim bölgelerinde sandıkların kapanmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye devam ediyor.
Ancak posta oylarının sayılması ve eyaletlere göre değişen seçim prosedürleri nedeniyle kesin sonuçların açıklanması günler sürebilecek. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 seçim bölgesi ile Senato'daki 35 koltuğun sonuçlarını takip ederek kazananlar ilan edilecek.
ABD'de 2026 Kongre ara seçimlerinde, Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 143, Cumhuriyetçiler 86 sandalye kazandı.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 143, Cumhuriyetçiler ise 86 sandalye elde etti.
Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.
Sonuçları açıklanan yarışlarda Cumhuriyetçilerin elindeki 7 sandalye Demokratlara geçti. Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
ABD ara seçimlerinde ilk sonuçların 3 Kasım 2026 Salı günü sandıkların kapanmasının ardından gelmesi bekleniyor. Ancak ülke genelinde sonuçların aynı anda kesinleşmesi beklenmiyor. Bazı eyaletlerde oyların sayımı kısa sürede tamamlanırken bazı bölgelerde posta oyları ve seçim sistemleri nedeniyle süreç uzayabiliyor. Bu nedenle Kongre'nin hangi partinin kontrolüne geçeceğinin kesinleşmesi 4 Kasım sonrasına kalabilir.
ABD'de geçmiş seçimlerde Kongre'nin kontrolünün kesinleşmesi birkaç gün sürebildi. 2022 ara seçimlerinde Senato'nun kontrolü seçim gününden dört gün sonra netleşirken Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk sekiz gün sonra belli olmuştu.
2024 başkanlık seçimlerinde ise Senato'daki kontrol seçimden sonraki gün belirlenmiş, Temsilciler Meclisi sonuçlarının netleşmesi sekiz günü bulmuştu. Bu örnekler, 2026 seçimlerinde de kesin sonuçların hemen açıklanamayabileceğini gösteriyor.