ABD’de eğitim gördü, ülkesine hizmet için döndü: Genç mühendis Türkiye’yi uçuracak

Türkiye genç bir girişimcinin imzasını attığı hava aracının gururunu yaşıyor. ABD'de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü tamamladıktan sonra yurda dönen Eray Altunbozar'ın AIRCAR adını verdiği uçan otomobil şirketi, Kocaeli'nde bulunan Bilişim Vadisi'ndeki atölyede hayata geçiyor. 2017'de Kadıköy'de küçük bir ofiste başlayan uçan otomobil hikâyesini SABAH'a anlatan Eray Altunbozar, yurtdışından ön talep almaya başladıklarını ve ihracatla Türkiye'ye araç başına 250 bin dolarlık bir katma değer girdisi sağlamayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul Havalimanı'nın kendisi için özel bir pist hazırladığını kaydeden Altunbozar, "ABD'den 3 eyaletten ısrarlı teklifler alıyoruz. 'Yerin hazır, fabrikanı kurmak için teşvik de verelim, AIRCAR'ı burada üretelim' diyorlar. Ancak bizim yola çıkarken ilk hedefimiz uçan otomobilimize 'Made in Türkiye' damgası vurmaktı. Aircar'ı Türkiye'de üretip Türkiye'den dünyaya uçuracağız.Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bu tür projelere desteklerini biliyoruz. Biz desteklenirsek, Türkiye'de kuracağımız fabrikada yılda 500 uçan otomobil üretip ihraç etmeyi hedefliyoruz" dedi. Altunbozar, "Drone teknolojilerinin elektrikli araçlarda ilerlemesi benim de ilgi alanıma girdi. Elektrikli otonom hava araçları artık teknolojinin mümkün kılacağı bir yere doğru geliyor. 2017'de Kadıköy'de yanımda bir mühendisle ufak bir ofiste başladık. Aircar'ı kurduk. İlk yıl şirketi kurma, teknolojiyi okuma, regülasyonlarla ilgili görüşmeler yapma üzerine geçti. 2020'de ise ilk tempo prototipi yapıp ilk uçuşunu gerçekleştirdik" dedi.Altunbozar, "Bilişim Vadisi burayı bize tahsis etti. 2 yıldır da burada çalışıyoruz. Türkiye'de sivil havacılıkla da ön görüşmeler yaptık. ABD ve Avrupa'daki havacılık kurumlarıyla da görüşüyoruz. Projemiz takdir ve itibar görüyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) bizi desteklemek için İstanbul Havalimanı'na özel uçuş alanı yapacak. Artık buraya da sığmıyoruz. Bu atölye 300 metrekare. Bugüne kadar tüm aşamaları burada yapılan 7 prototip ürettik. Ancak bundan sonrası seri üretim için yaklaşık 5 katı büyüklükte bir tesise ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.Altunbozar, "Aynı anda 3 ayrı üretim bandında 3 ayrı araç üretebilecek bir tesis/fabrika kurabilirsek yılda 500 uçan otomobil üretmeyi planlıyoruz. 1.5 - 2 milyon dolar maliyetle bu tesisi kurmayı amaçlıyoruz. Uçan otomobilimiz ülkemize araç başına 250 bin dolar ihracat girdisi sağlayacak. Dünyanın her yerinden talep geliyor. 'Arabayı çok beğendik, bizim için ne zaman üretirsiniz' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Tasarımını çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Satın almak isteyen şuan da çok kişi var ancak henüz ön satışa açmadık" açıklamasında bulundu.Yazılımı dahil olmak üzere tüm donanımları yerli ve milli olarak tasarlanan uçan otomobil AIRCAR, 2 kişi kapasiteli. Kapılar elektronik yerden yukarıya doğru açılıyor. Hava aracı 120 kilometre hız ile 80 kilometre kadar gidebiliyor ve 45 dakika havada kalabiliyor. 30 metre ila 400 metre arasında bir irtifaya sahip. Bugünün bateri teknolojisi ile otonom sistemler ve çoklu batarya sistemler mevcut. Pilotlu serisinin yanı sıra otonom uçuş özelliğine sahip birden farklı model seçeneği ile üretilecek.