ABD'de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! "Görenler sakın çıplak elle dokunmasın"

Gökyüzünden binlerce gizemli paketin bırakıldığı bir sahne kulağa sıra dışı gelebilir, ancak ABD'de ölümcül bir tehlikeye karşı yürütülen en kritik mücadelelerden biri tam olarak bu yöntemle yapılıyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), yaban hayatındaki ölümcül kuduza karşı kuzeybatı Georgia genelinde 500 binden fazla özel hazırlanmış aşı yemini uçak ve helikopterlerle doğaya bırakmaya başladı.
Operasyonun odağında, özellikle rakun popülasyonunu aşılayarak virüsün batı eyaletlerine sıçramasını durdurmak yer alıyor. Yabani hayvanların kokuyu hızla fark edip tüketmesi için yemler özel bir balık unu kaplamasıyla hazırlanıyor. Hayvanlar bu yemi yediğinde, içinde yer alan RABORAL V-RG adlı aşı doğrudan ağız yoluyla etki ediyor ve virüse karşı bağışıklık kalkanı oluşturuyor.
7 BİN KİLOMETREKARELİK ALANA HAVADAN MÜDAHALE
Helikopterler ve küçük uçaklar, 15 ilçeyi kapsayan 7 bin kilometrekareden fazla ormanlık ve kırsal alanı tarayarak yemleri belirli aralıklarla bırakıyor. Dalton, Rome, Lafayette ve Calhoun gibi yerleşim bölgelerinin kırsal hatlarında alçak uçuşlar gerçekleştiren ekipler, operasyonu yaklaşık bir hafta içinde tamamlamayı planlıyor.
Bölgesel olarak yürütülen bu operasyon, komşu eyaletlerle birlikte toplam 648 bin aşı yemine ulaşan devasa bir ulusal koruma zincirinin parçası.
Yetkililer, doğada yürüyüş yapanları ve bölge sakinlerini bu paketlerle karşılaşmaları halinde dikkatli olmaları konusunda uyarıyor:
Paketler insan sağlığı için ölümcül bir tehlike yaratmasa da, doğrudan temas edilmesi halinde bölgenin derhal bol su ve sabunla yıkanması gerekiyor.
Aşı paketleri kedi ve köpeklerde kuduz oluşturmaz; ancak köpeğiniz birkaç tane yerse geçici mide rahatsızlığı yaşayabilir. Köpeğinizin ağzındaki yemi zorla almaya çalışmak ise ısırma riski doğurabileceğinden önerilmiyor.