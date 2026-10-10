Haberler Yaşam Haberleri ABD'de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! 'Görenler sakın çıplak elle dokunmasın'
Giriş Tarihi: 10.10.2026 12:42 Son Güncelleme: 10.10.2026 12:59

ABD'de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! "Görenler sakın çıplak elle dokunmasın"

ABD Tarım Bakanlığı, ölümcül virüsün yayılmasını engellemek için havadan dev bir operasyon başlattı. Kuzeybatı Georgia semalarından bırakılan balık kokulu 500 binden fazla paket yabani hayvanları hedeflerken bölge sakinlerine kritik uyarılar yapıldı.

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ABD’de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! Görenler sakın çıplak elle dokunmasın
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Gökyüzünden binlerce gizemli paketin bırakıldığı bir sahne kulağa sıra dışı gelebilir, ancak ABD'de ölümcül bir tehlikeye karşı yürütülen en kritik mücadelelerden biri tam olarak bu yöntemle yapılıyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), yaban hayatındaki ölümcül kuduza karşı kuzeybatı Georgia genelinde 500 binden fazla özel hazırlanmış aşı yemini uçak ve helikopterlerle doğaya bırakmaya başladı.

ABD’de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! Görenler sakın çıplak elle dokunmasın

GÖKYÜZÜNDEN AŞI YAĞACAK!

Operasyonun odağında, özellikle rakun popülasyonunu aşılayarak virüsün batı eyaletlerine sıçramasını durdurmak yer alıyor. Yabani hayvanların kokuyu hızla fark edip tüketmesi için yemler özel bir balık unu kaplamasıyla hazırlanıyor. Hayvanlar bu yemi yediğinde, içinde yer alan RABORAL V-RG adlı aşı doğrudan ağız yoluyla etki ediyor ve virüse karşı bağışıklık kalkanı oluşturuyor.

ABD’de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! Görenler sakın çıplak elle dokunmasın

ABD genelinde her yıl 500 milyon doları aşan maliyetlere yol açan ve belirtiler ortaya çıktıktan sonra neredeyse her zaman ölümcül seyreden kuduza karşı bu sıra dışı yöntem, hastalığın kontrol altında tutulmasında kritik bir rol oynuyor.

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ABD’de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! Görenler sakın çıplak elle dokunmasın

7 BİN KİLOMETREKARELİK ALANA HAVADAN MÜDAHALE

Helikopterler ve küçük uçaklar, 15 ilçeyi kapsayan 7 bin kilometrekareden fazla ormanlık ve kırsal alanı tarayarak yemleri belirli aralıklarla bırakıyor. Dalton, Rome, Lafayette ve Calhoun gibi yerleşim bölgelerinin kırsal hatlarında alçak uçuşlar gerçekleştiren ekipler, operasyonu yaklaşık bir hafta içinde tamamlamayı planlıyor.

ABD’de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! Görenler sakın çıplak elle dokunmasın

Bölgesel olarak yürütülen bu operasyon, komşu eyaletlerle birlikte toplam 648 bin aşı yemine ulaşan devasa bir ulusal koruma zincirinin parçası.

ABD’de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! Görenler sakın çıplak elle dokunmasın

"YERDE BU PAKETLERİ GÖRÜRSENİZ DOKUNMAYIN"

Yetkililer, doğada yürüyüş yapanları ve bölge sakinlerini bu paketlerle karşılaşmaları halinde dikkatli olmaları konusunda uyarıyor:

ABD’de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! Görenler sakın çıplak elle dokunmasın

Paketler insan sağlığı için ölümcül bir tehlike yaratmasa da, doğrudan temas edilmesi halinde bölgenin derhal bol su ve sabunla yıkanması gerekiyor.

Aşı paketleri kedi ve köpeklerde kuduz oluşturmaz; ancak köpeğiniz birkaç tane yerse geçici mide rahatsızlığı yaşayabilir. Köpeğinizin ağzındaki yemi zorla almaya çalışmak ise ısırma riski doğurabileceğinden önerilmiyor.

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ABD'de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! "Görenler sakın çıplak elle dokunmasın"
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