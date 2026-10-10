ABD'de gökyüzünden balık kokulu aşı yağacak! "Görenler sakın çıplak elle dokunmasın"

Paketler insan sağlığı için ölümcül bir tehlike yaratmasa da, doğrudan temas edilmesi halinde bölgenin derhal bol su ve sabunla yıkanması gerekiyor.

Aşı paketleri kedi ve köpeklerde kuduz oluşturmaz; ancak köpeğiniz birkaç tane yerse geçici mide rahatsızlığı yaşayabilir. Köpeğinizin ağzındaki yemi zorla almaya çalışmak ise ısırma riski doğurabileceğinden önerilmiyor.