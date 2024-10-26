ABD’de McDonald’s krizi büyüyor

ABD'de ünlü fast food zinciri McDonald's ile ilgili kriz büyüyor. 13 eyalette faaliyet gösteren McDonald's restoranlarında "Quarter Pounder" hamburgerlerinde tespit edilen koli basili (E. coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısı 75'e çıktı. 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Şimdiye kadar 1 kişi hayatını kaybederken salgının soğandan kaynaklandığı bildirildi. Soğanları dağıtan firma U.S. Foods, geçen hafta sonu doğranmış soğanları potansiyel E. coli kontaminasyonu nedeniyle geri çağırdığını duyurdu. Ancak bu durum diğer fast food zincirlerinde de panik yarattı. KFC, Burger King, Taco Bell, Pizza Hut da dahil fast food restoranları da bazı menülerinden soğanları çıkardı. Yetkililer, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.