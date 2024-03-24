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Giriş Tarihi: 24.3.2024 12:27

ABD'den İsrail'e refah uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “İsrail ile aynı hedeflere sahibiz, Hamas'ın yenilgiye uğratılması. Ancak Refah'ta büyük bir kara operasyonu bunu başarmanın yolu değildir” dedi.

DHA
ABD’den İsrail’e refah uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Holokost'tan bu yana Yahudi halkına yönelik en büyük katliamdan sorumlu olan Hamas'ın yenilgiye uğratılması konusunda İsrail'in hedefini paylaşıyoruz. Ancak dediğimiz gibi, Refah'ta büyük bir askeri kara operasyonu bunu yapmanın yolu değildir.

Daha fazla sivilin ölmesi riskini taşır. İnsani yardımın sağlanmasına daha büyük zarar verme riski taşır. İsrail'i dünya çapında daha da yalnızlaştırma ve uzun vadeli güvenliğini ve konumunu tehlikeye atma riski taşır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta İsrailli yetkilileri bu hedeflere ulaşmanın farklı bir yolunu konuşmak üzere Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

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ABD'den İsrail'e refah uyarısı
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