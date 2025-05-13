AB’de gündem çocukları sosyal medyadan korumak

Avrupa ülkelerinde, çocukların ve gençlerin akıllı telefon kullanımlarının kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması konusunda tartışmalar devam ediyor. Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin eğitim ve gençlik bakanları geçtiğimiz gün bir araya gelerek gençleri internette - dezenformasyon, dijital bağımlılık ve çevrim içi taciz gibi tehditlerden- daha iyi nasıl koruyabileceklerini tartıştı. Çocuklara yönelik dijital tehditler konusunda teknolojiye karşı daha sert önlemler alınması gerektiği yönünde net mesajlar verdiler. Görüşülen önerilerden biri, okullarda cep telefonlarının tamamen yasaklanmasıydı. Hali hazırda Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya'nın bazı bölgeleri ve son olarak Lüksemburg gibi bazı ülkeler okul saatleri boyunca telefon kullanımını kısıtladı. Daha ileri giden ülkeler de var. Fransa, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medyaya Avrupa çapında bir kısıtlama önerisi sundu. Bazı ülkeler, Avrupa Komisyonu'nu ikna etmek üzere bir koalisyon oluşturmayı hedeflediğini belirtti. İspanya, çevrim içi ortamda daha güçlü yaş doğrulama sistemlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.