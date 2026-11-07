AB’den algoritma uyarısı! ‘Sizin için’ oyunu çocuklarımızı zehirliyor: "Tavşan deliği" tuzağına milyonlarca euroluk ceza kapıda...

GOOGLE'A HAKSIZ REKABET VE FİKRİ MÜLKİYET CEZASI

Eylül 2024'te ise Google, haksız rekabet suçlamasıyla aldığı 1,49 milyar euroluk cezaya itirazında haklı bulundu. Bundan bir hafta önce haksız rekabet suçlamasıyla kesilen 2,42 milyar euroluk bir cezaya itiraz için açtığı davayı kaybetmişti.

Fransa'nın rekabet kurumu da Mart 2024'te Google'a fikri mülkiyet kurallarına bağlı ihlaller nedeniyle 250 milyon euro ceza verdiğini açıkladı.

META'YA TEKELLEŞME SORUŞTURMASI

Öte yandan Avrupa Komisyonu, tekelleşme ile mücadele konusunda da katı kurallar uyguladı. Öyle ki aralık ayında WhatsApp mesajlaşma platformundaki yapay zeka özellikleri nedeniyle Meta hakkında bir tekelleşme soruşturması başlattı. Kasım 2024'te Meta'ya Facebook Marketplace uygulamasının kötüye kullanımı nedeniyle 797,72 milyon euro ceza uygulandı.