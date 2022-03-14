Abdülazmi Müdür’e ilk yardım teşekkürü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan İnkılap İmam Hatip Orta Okulunda meydana gelen olayda, 7. sınıf öğrencisi Ahmet A'nın boğazına yiyecek takılınca boğulmak üzere olan öğrenciye Okul Müdürü Abdülazmi Çelik tarafından "Heimlich Manevrası" olarak bilinen ilk yardım tekniği uygulanmış, müdahale sonrasında Ahmet A.'nın boğazına takılan yiyecek çıkarılarak çocuk boğulmaktan kurtarılmıştı.

Öğrencisini başarılı ilk yardım çalışmasıyla ölümden kurtaran Okul Müdürü Abdülazmi Çelik ve öğrenciyi makamında ağırlayan Vali Davut Gül, yerinde müdahalesiyle hayat kurtaran öğretmeni teşekkür belgesiyle onurlandırdı.

İlk yardımın özellikle okullarda büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Gül, "Abdülazmi hocamız yerinde yapılan ilk yardımın hayati önemini bir kez daha hatırlattı. Bilinçli davranışı nedeniyle kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Derse girecek koridordaki kargaşayı görünce gidip baktığını söyleyen Abdülazmi Çelik ise, "Ahmet benim derse gireceğim sınıfın öğrencisi. Sorduğumda boğazına bir şey kaçtığını söylediler. Arkadaşlar odaya alıp bakacaklardı ama beklemeden hemen orada müdahale ettim. Bir iki demeden sonra boğazında kalan şeyi çıkardık. Allah'a şükür zamanında müdahale ile kurtuldu" diye konuştu.