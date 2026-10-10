Abdullah Özdemir'den Eyüpsultan Belediyesi Başkan vekili seçimi açıklaması: "Seçimi Cumhur İttifakı kazanmıştır"

TARAFSIZLIK TARTIŞMASI

Özdemir, belediye başkan vekilliği seçimlerinde oyların değerlendirilmesine ilişkin sorunlar yaşandığını, meclis divanının siyasi çoğunluğa göre karar vermesinin tarafsızlık tartışmalarına yol açtığını ifade etti.

Bazı seçimlerde harf ve rakamların birbirine benzetilmesi üzerinden oyların geçersiz sayılarak seçim sürecine ilişkin güvenin zedelendiğini belirten Özdemir, "Önerimiz, normal seçimlerde olduğu gibi pusulalarla, mühürlerle ve benzeri yöntemlerle en ufak bir şaibeye, yanlış karar almaya gitmeden bu kararların verilmesidir. Ayrıca, milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı ilçelerdeki bu seçim sonuçlarını belirleyen divan heyetinin de artık İlçe Seçim Kurulu gibi tarafsız, devletin ilgili organları tarafından yönetilmesinin gerekliliğini hep birlikte görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bir gazetecinin, oturumu yöneten meclis başkan vekilinin üye tam sayısını belediye başkanını da dahil ederek 37 yerine 38 olarak belirlemesine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Özdemir, bu yaklaşımın hukuki dayanağının bulunmadığını söyledi.