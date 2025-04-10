Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürmüştü: Mahkeme cinayet kasıtlı dedi!

DOĞRUDAN KAST EDEREK ÖLDÜRMÜŞ

Şener'in cinayeti kasten işlediği söz konusu kararda, Şener'in tabancayla, Çetiner'in vücuduna çok yakın mesafeden ateş ederek, mermilerin hayati bölgelerine isabet etmesi sebebiyle ölümün gerçekleştiği ve bu durumda sanığın maktulü öldürmeye yönelik eylemdeki kastının 'doğrudan kast' ile olduğu tespitine yer verilmiştir. Şener ve müdafilerinin sanığın anneannesini öldürmeye yönelik olmadığını, ateş etme eylemlerinin boşluğa karşı olduğunu ve olay sırasında etkisinde bulunduğu ruhsal rahatsızlığı nedeniyle ateş ettiği kişinin anneannesi olduğunu bilmediğini iddia etseler de dosyadaki raporlarla da sabit olması üzerine, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olması, sanığın ateş ettiği yönündeki ikrarı, mağdurun beyanlarını tüm dosya kapsamındaki uzmanlık raporları bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın maktule yönelik 'üst soydan akrabaya karşı kasten öldürme' eylemini kasten gerçekleştirdiği kaydedildi.