Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Savcı, mütalaasında Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini beyan ederek, Şener'in, 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 23 yıl hapis cezasına hükmedilmesini talep ederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.