Haberler Yaşam Haberleri Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
Giriş Tarihi: 29.1.2025 16:12 Son Güncelleme: 29.1.2025 16:35

Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener evinde anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında ‘üst soya karşı kasten öldürme’, ‘üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 23 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener evinde anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden sanık Şener'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya bulunduğunu belirtti. Sanık avukatı Can Kızılyar, adli tıp raporunun eksik bir şekilde incelendiğini ifade ederek, müvekkili hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı raporu dosyaya sundu. Avukat Kızılyar, yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Savcı, mütalaasında Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini beyan ederek, Şener'in, 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 23 yıl hapis cezasına hükmedilmesini talep ederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

MAHKEME YENİ RAPOR TALEBİ REDDETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yeniden rapor alınma talebini reddetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

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Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi
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