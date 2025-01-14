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Giriş Tarihi: 14.1.2025 13:36

Abdüllatif Şener'in oğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret ettiği gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı.

DHA
Abdüllatif Şener’in oğlu, ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklandı

Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, iddiaya göre, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret etmeye başladı. Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener'in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Bedirhan Şener (43) de 31 Temmuz 2024'te anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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Abdüllatif Şener'in oğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
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