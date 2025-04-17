ABD’yi karıştırdı! ABD’nin 400 yıl hapsini istediği Adanalı yakalandı

Son yılların en büyük siber operasyonu; geçtiğimiz Temmuz ayında Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı'nın, tiktok'ta çocuk cinsel istismarı reklamları yaptığı tespit edilen bir web sitesini soruşturmasıyla başladı. Düzenlenen "Kirli yüze operasyonunda, çok bebeklerin yer aldığı 1.2 milyon adet 6 terabayttan fazla videoya ulaşılırken, milyonlarca kişinin ise siteye üye olduğu tespit edildi.

BAŞSAVCILIK ÇETENİN LİDERİ M.B. DEDİ

Florida Başsavcılığı elde edilen materyaller doğrultusunda çetenin liderinin "John De Vil" lakaplı Adana'da yaşayan M. B. olduğunu açıkladı. Amerika'da "gasp", "kara para aklama", "çocuğun cinsel istismarı" gibi suçlamalarla 400 yıla kadar hapis cezası talep edileceği bildirilen M.B., dün Adana'da gözaltına alındı.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÇALDIM"

M.B.'nin evinde ve cep telefonunda yapılan aramalarda herhangi bir çocuk istismarı izine rastlanmazken, sorgusunda "Hakkımdaki haberleri ben de gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok şaşkınım. Benim de çocuğum var. Tek suçum, sosyal medya hesaplarını çalıp, yurt dışına satmam." dedi. Adliyeye sevk edilen M. B. "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.