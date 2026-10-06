Haberler Yaşam Haberleri A.B.İ. 23 BÖLÜM İZLE: ATV A.B.İ. son bölümüyle yayında!
Giriş Tarihi: 6.10.2026 23:47

A.B.İ. 23 BÖLÜM İZLE: ATV A.B.İ. son bölümüyle yayında!

A.B.İ., 23. bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümü sona ererken, izleyiciler bölümün tamamını yeniden izlemek için araştırmalara başladı. Yayının ardından A.B.İ. 23. bölüm izle aramaları hız kazanırken, bölümün izleme ekranı da merak ediliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A.B.İ. 23 BÖLÜM İZLE: ATV A.B.İ. son bölümüyle yayında!
  • ABONE OL

ATV ekranlarının dizisi A.B.İ., 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümün tamamlanmasının ardından izleyiciler, yayınlanan son bölümü yeniden izlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Dizinin 23. bölümü sezon finali olarak ekrana gelirken A.B.İ. 23. bölüm izle aramaları da bölümün ardından öne çıktı.

A.B.İ. SON BÖLÜM İZLE!

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizi A.B.İ. son bölümüyle yayınlandı! Diziye ait bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

A.B.İ. BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!


SON BÖLÜM ÖZETİ

"Bütün soruların cevaplandı mı?"
Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlatır. Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yapar. Doğan'ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan'ın öfkesi daha da büyür.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan'ı korumaya çalışırken Saruhan'ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirir. Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başlar. Geçmişin sırları açığa çıkarken Doğan ve Leyla için birlikte mücadele etmenin yolu açılır. Ancak Saruhan'ın hedefinde artık yalnızca Doğan değil, bütün sevdikleri vardır. Aşkın, aile bağlarının ve intikamın iç içe geçtiği son hesaplaşmada Doğan, sevdiklerini kurtarmak ve bu savaşa son vermek için her şeyi göze alır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
A.B.İ. 23 BÖLÜM İZLE: ATV A.B.İ. son bölümüyle yayında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA