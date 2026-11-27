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Yüksek yağ ve şeker içeren abur cubur ağırlıklı beslenmeyi bırakıp sağlıklı diyete geçmenin hafıza kaybını kısmen telafi edebileceği ortaya çıktı. Rusya'dami Sputnik ajansının haberine göre araştırmayı Avustralya'daki Sydney Teknoloji Üniversitesi yürüttü. Araştırmaya göre, sağlıksız beslenmeyi bırakıp normal diyete geçen kemirgenler, abur cubur yemeye devam eden gruba kıyasla hafıza testlerinde daha yüksek puanlar aldı. İyileşmenin en net görüldüğü alan, beynin öğrenme ve hafıza merkezi olan hipokampusa dayalı mekansal hafıza testleri oldu.