Acemoğlu Nobel Ödülü’nü aldı

2024 Nobel Ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Stockholm Konser Evi'ndeki (Konsert Huset) törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar ve Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel de katıldı. Eylül ayında açıklanan ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.Ekonomi ödülünü Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson, fizik ödülünü John Hopfield ve Geoffrey Hinton, kimya ödülünü David Bake, Demis Hassabis ve John Jumper, tıp ödülünü Victor Ambros ve Gary Ruvkun, edebiyat ödülünü de Han Kang aldı. Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Acemoğlu, "Özellikle ailemle birlikte olmak beni daha mutlu etti" ifadelerini kullandı. Nobel kazananlara birer diploma, madalya ve yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar verildi. Öte yandan 2024Nobel Barış Ödülü, dünyanın "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle verildi.