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Giriş Tarihi: 22.2.2022

Açık alanda maskeye veda

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Açık alanda maskeye veda

Omicron varyantı hız kesince ülkeler pandemi tedbirlerini yavaş yavaş esnetmeye başladı. Türkiye de bu kapsamda açık alanlarda maske takılması zorunluluğunun resmen kaldırılmasını gündeme aldı

Omicron etkisi ile rekor üstüne rekor kıran günlük vaka sayıları düşüşe geçti. 850 bini bulan aktif vaka sayısı 750 bine geriledi. Testlerin pozitiflik oranı da yüzde 24'lerden yüzde 16'lara düştü. Ölümlerdeki artışın ise bir süre daha devam etmesi hesaplanıyor. Rakamların inişe geçmesi ile birlikte salgınla mücadelede de yeni bir dönem başlayacak. Bu dönemde risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önemseyen ve önceleyen politikalar izlenmesi gündemde. Bu grupların dışındakiler için ise bahar ile birlikte havalar da ısınacağı için bazı rahatlamalar sağlanması düşünülüyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarında bu yönde önemli kararlar alınması konuşuluyor. Bu olumlu kararlardan ilkinin maske yasağının esnetilmesi yönünde olması bekleniyor. Cadde, sokak, park, kafe ve restoranların bahçeleri başta olmak üzere tüm açık alanlarda maske yasağının kaldırılması gündemde. Aslında bu yasak fiilen kalkmış durumda. Bu konuda bir denetim uygulanmıyor ve vatandaşlar açık havada maskesiz dolaşabiliyor. Yapılacak düzenleme ile açık havadaki yasak resmen de kaldırılmış olacak.



65 YAŞ ÜSTÜ KORUNACAK: Bunun dışında toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs, AVM'ler, tiyatro sinema gibi kapalı mekânlarda maske zorunluluğu devam edecek. 65 yaş üstü başta olmak üzere riskli gruba dönük önlemler arasında ise bunların öncelikli olarak aşılarını yaptırmaları bulunuyor. Bunun için ekiplerin gerekirse sayıları 9 milyonu bulan bu grubun evine kadar gidip aşılarını yaptırmalarının sağlanması planlanıyor. Ölümlerin yüzde 85 bu gruptan olduğu için bunun üzerine özellikle gidilecek.

YERLİ İLAÇ MÜCADELEYE GÜÇ KATTI
65 yaş üstü ve riskli grup için Molnupiravir ilacının kullanımı başladı. Bu ilacın kutu maliyeti 780 bin lirayı bulunuyordu. Ancak Türkiye'de üretimi başladığı için ilacın Sağlık Bakanlığı'na maliyeti 11 liraya kadar düştü. 65 yaş üstü ve riskli gruplarda test pozitif çıktığı anda bu ilacın kullanımı başlayacak.

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Açık alanda maskeye veda
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