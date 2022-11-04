AÇIK LİSE AÖL SINAV TARİHLERİ 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

Açık Lise AÖL sınavları için geri sayım devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. Dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda Aralık ayında gerçekleştirilecek. Lise eğitimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci, bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınavların yapılacağı net tarihi araştırıyor. Geçtiğimiz dönem, online olarak yapılan sınavların bu yıl nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak? İşte, 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi…