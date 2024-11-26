Haberler Yaşam Haberleri Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi belli oldu! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 26.11.2024 00:40 Son Güncelleme: 26.11.2024 00:41

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi belli oldu! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Adaylar 1. dönem sınavları için ne zaman yapılacak, giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl alınır gibi sorulara yanıt aramaya başladı. MEB daha önce duyurduğu takviminde, açık lise sınav tarihlerini açıklamıştı. Peki, MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav takvimi belli oldu! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL 2024-2025 eğitim dönemi için ilk kez kayıt olan ya da kayıt yenileme işlemi yapan açık öğretim lisesi öğrencileri, sınav takvimini mercek altına aldı. 1. dönem sınavları için hazırlık içinde olan adaylar, sınav tarihlerinin yanı sıra giriş belgesi için de nasıl alınır sorularına yanıt arıyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi belli oldu! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA