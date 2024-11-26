Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi belli oldu! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖL 2024-2025 eğitim dönemi için ilk kez kayıt olan ya da kayıt yenileme işlemi yapan açık öğretim lisesi öğrencileri, sınav takvimini mercek altına aldı. 1. dönem sınavları için hazırlık içinde olan adaylar, sınav tarihlerinin yanı sıra giriş belgesi için de nasıl alınır sorularına yanıt arıyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?