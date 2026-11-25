2027'NİN YENİ GÖZDESİ CAM BÖLMELER VE HAREKETLİ DUVARLAR

Yeni dönemin dikkat çeken uygulamalarından biri, mutfak ile salon arasına yerleştirilen cam bölmeler olacak. Özellikle siyah çerçeveli cam paneller, sürgülü kapılar ve yarı saydam yüzeyler hem modern hem de işlevsel bir görünüm sunuyor.

Bu tasarımlarda mutfak tamamen kapatılmadan iki farklı alan oluşturulabiliyor. Cam yüzeyler doğal ışığın diğer bölümlere ulaşmasını sağlarken yemek hazırlanan alanın gerektiğinde kapatılmasına da imkân tanıyor.