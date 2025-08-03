Açıköğretim bölümleri başarı ve taban puanları 2025 | 2 ve 4 yıllık (ATA AÖF, AUZEF, AÜ) taban puanları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

1000

1000

1000 1001

1005

1018

1022 327,70011

338,01363

310,42973

257,20819 580.789

510.267

693.482

710.418 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) İlahiyat (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 500

500

500

— 512

511

511

— 307,57139

301,43655

290,85195

— 788.416

865.475

904.699

— Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2800

2800

2800

— 2864

2867

2868

— 299,27252

304,5424

270,41572

— 891.971

829.602

1.177.013

1.232.161 Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 100

250

250

— 103

257

257

— 293,38556

272,57903

262,45952

— 970.265

1.251.961

1.299.408

— İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3500

2200

2200

2300 3585

2248

2253

2358 291,42667

303,96703

271,34425

216,76987 997.154

836.183

1.163.398

1.206.424 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2000

600

600

600 2038

609

607

614 289,74315

344,43308

324,96955

252,51914 1.020.708

462.687

565.285

764.075 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1200

1200

1200

1200 1226

1228

1228

1229 286,57759

296,90022

283,86376

240,76077 1.065.736

920.274

991.319

902.838 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1200

1200

1200

1200 1229

1225

1224

1228 286,49943

297,91526

290,24991

243,90832 1.066.853

907.787

911.900

866.036 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 800

800

800

800 807

804

815

820 284,47326

281,92813

279,42451

229,29789 1.096.054

1.117.200

1.049.878

1.040.105 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 600

600

600

600 615

612

614

615 284,29892

283,64222

274,09066

215,85175 1.099.052

1.093.701

1.123.661

1.218.695 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 200

200

200

200 205

205

205

205 282,28168

294,99465

266,7249

213,93089 1.128.844

943.922

1.232.753

1.245.126 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 500

500

500

500 511

513

512

512 282,06835

280,7443

274,04275

227,57883 1.132.041

1.133.892

1.124.337

1.062.108 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1500

1000

1000

1000 1536

1023

1025

1025 279,12676

278,76792

261,9143

208,40383 1.175.953

1.161.931

1.308.101

1.324.893 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 600

600

600

600 613

613

614

615 278,07998

278,98021

273,96101

222,69315 1.192.140

1.158.992

1.125.563

1.126.976 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 400

400

400

400 408

409

410

410 277,64698

280,38551

274,44348

221,50921 1.198.767

1.138.876

1.118.626

1.143.186 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 600

450

450

450 615

462

462

462 277,56063

274,03436

252,60688

195,78436 1.200.174

1.230.293

1.465.760

1.515.400 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3000

2800

2800

2800 3074

2866

2861

2867 277,50165

288,56744

283,9299

233,02218 1.201.055

1.027.024

990.448

993.928 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2000

500

500

— 2048

511

507

— 277,32234

336,59853

309,7669

— 1.203.612

521.124

699.958

— Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 700

700

700

— 718

714

718

— 275,14655

268,11488

252,83044

— 1.237.490

1.319.511

1.461.734

1.536.377 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1600

1600

1600

— 1640

1640

1640

— 273,65556

281,88729

264,49816

— 1.260.518

1.117.778

1.267.057

1.189.233 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2000

1900

1900

1900 2050

1947

1948

1948 273,59795

266,0432

249,04144

194,85357 1.261.463

1.351.646

1.530.294

1.527.657 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

500

500

— 1024

511

513

— 272,81779

302,9116

281,79166

— 1.273.556

848.249

1.018.183

— İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

2000

2000

2000 1024

2050

2048

2050 271,3047

267,83368

264,52816

209,0355 1.297.676

1.323.881

1.266.626

1.315.431 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1300

1100

1100

1100 1331

1126

1126

1128 271,20773

276,15531

271,70805

220,05708 1.299.223

1.199.462

1.158.069

1.162.616 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 300

300

300

300 308

308

308

308 269,5985

275,41167

274,7652

225,06965 1.324.300

1.210.001

1.114.001

1.095.232 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Lojistik (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 900

850

850

850 921

870

872

872 268,93391

271,81963

268,63963

217,10611 1.335.754

1.263.244

1.203.678

1.201.971 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Aşçılık (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1800

1500

1500

1500 1838

1532

1538

1538 268,62117

277,66361

272,69401

217,11015 1.340.662

1.177.885

1.143.830

1.201.924 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1700

1700

1700

1700 1742

1741

1740

1743 268,58423

274,8809

270,1983

225,72292 1.341.311

1.217.733

1.180.223

1.086.478 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 500

400

400

400 513

410

409

410 268,37313

277,73693

267,61709

213,36161 1.344.897

1.176.806

1.219.159

1.253.273 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 500

—

—

— 511

—

—

— 268,04181

—

—

— 1.350.206

—

—

— Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 500

600

600

— 511

614

615

— 266,92695

260,81652

255,60787

— 1.368.106

1.434.045

1.413.431

1.366.041 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 300

300

300

— 307

308

308

— 266,25908

270,28687

258,20559

— 1.378.832

1.286.454

1.369.218

1.422.799 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 400

400

400

400 409

409

410

410 266,16147

266,91021

263,7562

212,34716 1.380.428

1.338.185

1.278.781

1.267.391 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 300

300

300

— 308

308

308

— 265,86588

267,50299

263,37783

— 1.385.313

1.328.946

1.284.755

1.426.441 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

1000

1000

1000 1024

1025

1024

1025 264,54699

268,16924

263,60132

214,88104 1.406.612

1.318.679

1.281.203

1.232.043 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1500

1450

1450

1450 1534

1486

1487

1487 264,32108

267,96508

262,50437

212,44744 1.410.453

1.321.844

1.298.678

1.266.001 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3000

3000

3000

3000 3075

3073

3074

3075 263,48292

267,94643

267,2246

212,74529 1.423.996

1.322.105

1.225.077

1.261.739 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 500

400

400

— 511

407

410

— 261,57377

266,21922

259,28532

— 1.455.604

1.348.986

1.351.259

1.379.869 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2000

1400

1400

1400 2048

1435

1434

1435 261,5434

268,36693

262,35492

211,34929 1.456.151

1.315.711

1.301.104

1.281.496 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 300

300

300

300 308

308

308

308 260,29875

261,72645

262,47256

206,59887 1.472.255

1.419.421

1.299.201

1.352.131 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 800

800

800

— 820

819

820

— 259,83052

262,04808

256,28634

— 1.484.787

1.414.340

1.401.679

1.494.921 Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

1000

1000

— 1025

1025

1025

— 259,76335

262,01443

253,86084

— 1.485.928

1.414.873

1.443.552

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1500

1400

1400

1400 1537

1433

1434

1435 258,58595

264,81841

263,71673

214,57803 1.505.622

1.370.581

1.279.394

1.236.119 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 400

400

400

400 409

410

410

410 258,14561

261,93131

263,71236

212,20081 1.513.040

1.416.201

1.279.443

1.269.444 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 5000

5000

5000

— 5124

5121

5125

— 258,12107

260,28056

259,26649

— 1.513.428

1.442.788

1.351.596

1.430.646 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3500

3550

3550

— 3587

3638

3639

— 256,80766

262,51171

258,11697

— 1.535.810

1.407.041

1.370.672

1.433.499 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3500

1300

1300

— 3588

1331

1332

— 256,35316

299,21961

279,82615

— 1.543.572

891.876

1.044.357

1.115.898 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

450

450

450 1024

462

460

462 256,28993

279,74742

271,43604

218,73489 1.543.576

1.148.030

1.162.075

1.180.295 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Grafik Tasarımı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2000

800

800

800 2049

818

819

820 256,01068

293,3647

281,33971

218,70922 1.549.436

964.424

1.024.198

1.180.637 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 400

300

300

300 410

308

308

308 255,72967

260,19834

257,49154

198,75731 1.554.262

1.444.087

1.381.169

1.472.375 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1500

1500

1500

— 1537

1537

1537

— 255,54492

259,67767

254,54685

— 1.557.368

1.452.573

1.431.793

1.392.859 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Lojistik (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 900

850

850

— 922

872

871

— 254,97083

257,78903

254,13681

— 1.567.196

1.483.437

1.438.827

1.492.748 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1700

1700

1700

1700 1743

1743

1742

1743 254,74762

255,01332

248,29426

192,57199 1.571.037

1.529.354

1.544.152

1.555.818 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

900

900

— 1022

923

923

— 254,60415

259,49867

253,6344

— 1.573.544

1.455.521

1.447.657

1.478.269 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2000

900

900

900 2049

921

922

922 254,57487

276,38057

269,58147

215,74898 1.574.039

1.196.305

1.189.432

1.220.113 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 400

400

400

— 409

410

410

— 253,5104

266,69318

255,42194

— 1.592.047

1.341.662

1.416.653

1.483.025 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 400

400

400

— 410

410

410

— 253,02556

254,49007

251,49813

— 1.600.435

1.538.276

1.485.506

1.515.138 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1200

1200

1200

— 1230

1230

1229

— 252,34009

255,26333

249,93933

— 1.612.218

1.525.222

1.513.875

1.564.790 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3400

3400

3400

3400 3484

3485

3485

3485 251,93222

257,18174

255,32208

198,39741 1.619.188

1.493.465

1.418.321

1.477.686 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 700

600

600

— 718

614

615

— 251,86193

261,93211

255,18357

— 1.620.020

1.416.186

1.420.673

1.484.894 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

—

—

— 1024

—

—

— 251,44251

—

—

— 1.627.615

—

—

— Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1200

1100

1100

— 1230

1128

1128

— 251,182

255,67744

252,77695

— 1.632.124

1.518.301

1.462.685

1.508.705 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 5000

5700

5700

5700 5124

5841

5842

5843 250,71767

255,87242

255,58948

199,38987 1.640.177

1.514.978

1.413.752

1.462.697 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2000

1000

1000

1000 2050

1024

1025

1025 250,14165

264,58006

258,05545

199,42609 1.650.187

1.374.387

1.371.683

1.462.160 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3000

2000

2000

2000 3074

2050

2050

2050 249,33802

256,08423

251,32635

193,54434 1.664.207

1.511.391

1.488.588

1.544.409 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

600

600

600 1025

615

615

615 248,64338

260,34033

260,1591

206,22679 1.676.233

1.441.797

1.336.816

1.357.768 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2500

2600

2600

— 2563

2665

2663

— 248,33556

254,14972

251,93467

— 1.681.619

1.543.980

1.477.738

1.542.092 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

650

650

650 1025

667

667

667 248,0702

265,06505

261,00729

206,53361 1.686.272

1.366.742

1.322.904

1.353.122 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3000

2550

2550

2550 3074

2612

2614

2614 247,55752

252,70285

252,88637

199,96977 1.695.370

1.568.534

1.460.824

1.453.767 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3000

2000

1200

1200 3075

2043

1229

1230 247,44876

281,90791

281,91687

230,00779 1.697.274

1.117.477

1.016.547

1.031.151 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1500

1300

1300

— 1537

1332

1333

— 247,2123

251,24246

248,73228

— 1.701.349

1.593.385

1.535.990

1.548.710 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3000

2200

2200

2200 3075

2255

2255

2255 246,46488

255,15545

254,00937

197,08666 1.714.564

1.527.013

1.440.991

1.497.110 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Reklamcılık (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 500

400

400

— 513

410

410

— 246,21847

251,13681

249,29387

— 1.718.564

1.595.161

1.525.648

1.559.166 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 500

500

500

— 513

513

513

— 245,93036

252,35891

249,17362

— 1.723.943

1.574.327

1.527.832

1.560.810 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2500

2500

2500

— 2563

2563

2563

— 245,08103

246,31879

248,26751

— 1.738.841

1.678.172

1.544.682

Dolmadı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

500

500

500 1025

513

512

513 244,67521

263,36058

261,11624

206,54404 1.746.050

1.393.557

1.321.132

1.352.943 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1300

1100

1100

1100 1333

1128

1128

1128 244,53368

260,90322

255,87515

199,9115 1.748.551

1.432.668

1.408.725

1.454.605 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 600

500

500

— 615

513

513

— 244,3322

252,91004

249,71722

— 1.752.200

1.564.994

1.517.932

1.563.345 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 14500

14500

14500

14500 14862

14860

14862

12112 243,64507

243,33587

249,91497

167,62598 1.764.307

1.731.043

1.514.301

Dolmadı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1500

1000

1000

1000 1536

1025

1025

1025 243,64499

248,89867

248,81599

192,48854 1.764.309

1.633.502

1.534.486

1.556.757 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

500

500

500 1025

513

513

513 242,94036

260,94419

258,28109

204,46048 1.776.960

1.432.008

1.367.950

1.384.844 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

400

400

— 1025

410

410

— 242,14894

257,9049

253,88579

— 1.790.948

1.481.493

1.443.125

1.547.996 Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 1000

250

250

— 1025

256

257

— 240,08595

264,73502

257,00326

— 1.827.943

1.371.874

1.389.365

— Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3000

2000

—

— 3074

2050

—

— 239,56373

255,61809

—

— 1.837.234

1.519.259

—

— Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3000

2000

—

— 3075

2050

—

— 238,47815

253,02859

—

— 1.856.819

1.562.980

—

— İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 4000

2000

—

— 4100

2048

—

— 237,93522

267,08667

—

— 1.866.665

1.335.307

—

— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2000

450

450

450 2050

462

462

462 237,64775

257,13636

256,96936

200,75265 1.871.814

1.494.203

1.389.942

1.441.774 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 2000

800

800

800 2050

820

820

820 236,99901

254,3013

252,87255

192,09315 1.883.463

1.541.374

1.461.059

1.561.061 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) TYT 2024

2023

2022

2021 3000

500

500

— 3075

513

513

— 233,35528

253,10616

250,58472

— 1.949.942

1.561.636

1.502.076

1.553.561

2025 yılına ait üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjan detayları henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine yukarıdaki tablo üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.