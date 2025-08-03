Haberler Yaşam Haberleri Açıköğretim bölümleri başarı ve taban puanları 2025 | 2 ve 4 yıllık (ATA AÖF, AUZEF, AÜ) taban puanları
Giriş Tarihi: 3.8.2025 17:23 Son Güncelleme: 3.8.2025 17:23

Açıköğretim bölümleri başarı ve taban puanları 2025 | 2 ve 4 yıllık (ATA AÖF, AUZEF, AÜ) taban puanları

Üniversite tercih dönemine kısa bir süre kala adaylar açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümlere odaklandı. Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF), İstanbul Üniversitesi (AUZEF) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) başarı sıralamaları, kontenjanları ve taban puanları gündemde.Peki, Açıköğretim ile alan bölümler hangisi, kontenjanları belli oldu mu? İşte, 2025 AÖF taban puanları ve detaylar...

Açıköğretim bölümleri başarı ve taban puanları 2025 | 2 ve 4 yıllık ATA AÖF, AUZEF, AÜ taban puanları

Üniversite tercih süreci 1 Ağustos tarihinde başlayacak ve 13 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite sürecinde açıköğretim programlarını tercih etmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık bölümlere odaklandı. Açıköğretim Fakültelrinde Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmetler, Tarih ve diğer birçok bölüm yer alıyor. Peki, Açıköğretim ile alan en iyi 2 ve 4 yılık bölümler hangisi, taban puanları kaç?

AÇIKÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2025

Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bulunuyor.

Açıköğretim Fakültesi 2025 taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yıl (2024) ) alım yapılan puanlara göre hareket edecek.

İşte, ATA AÖF, AUZEF, AÜ taban puanları:

Geçtiğimiz sene 2 ve 4 yıllık fakültelerin puanlarına aşağıdaki YÖK Atlas robotu ile ulaşabilirsiniz.

AUZEF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 150+4+0+0+0
150+4+0+4+0
150+4
150+4		 154
158
154
73		 251,64304
265,02528
244,90916
Dolmadı		 517.188
500.273
558.315
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
1500+38+0+38+0
1500+38
1500+38		 205
1576
1538
1294		 298,96512
275,26966
270,54696
Dolmadı		 356.617
615.636
649.609
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
300+8+0+8+0
300+8
300+8		 205
316
308
293		 292,93568
294,81626
275,65377
Dolmadı		 399.827
450.052
601.202
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+5+0
500+13+0+13+0
500+13
500+13		 210
526
513
513		 291,18921
283,79537
283,49569
236,87018		 413.032
538.964
532.534
478.510
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
1600+40+0+40+0
1600+40
 205
1680
1640
 291,16735
265,93393
261,62160
 413.221
707.798
742.299
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+5+0
1600+40+0+40+0
1600+40
1600+40		 210
1680
1640
788		 286,40507
254,15747
252,13502
Dolmadı		 451.065
836.997
851.482
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+5+0
600+15+0+15+0
600+15
600+15		 210
630
615
208		 282,74842
272,75897
261,64090
Dolmadı		 481.646
639.478
742.081
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
1500+38+0+38+0
1500+38
 205
1576
1538
 278,84868
248,20379
246,56895
 516.394
907.397
920.496
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
900+23+0+23+0
900+23
 205
946
923
 274,39921
246,37008
243,23688
 558.230
930.151
963.288
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
400+10+0+10+0
400+10
400+10		 205
420
410
42		 273,89814
266,48317
253,99445
Dolmadı		 563.050
702.034
829.209
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 400+10+0+0+0
250+7+0+7+0
250+7
250+7		 410
264
257
248		 269,24877
282,32321
267,06930
Dolmadı		 609.612
551.795
684.703
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
300+8+0+8+0
300+8
300+8		 205
316
308
215		 265,07672
265,39244
265,15483
Dolmadı		 653.318
713.420
704.709
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+5+0
1000+25+0+25+0
1000+25
1000+25		 210
1050
1025
282		 264,91746
242,40057
248,21852
Dolmadı		 655.014
979.901
899.735
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 150+4+0+0+0
800+20+0+20+0
800+20
800+20		 154
840
820
120		 260,66595
234,49173
235,46493
Dolmadı		 702.720
1.083.488
1.068.213
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 150+4+0+0+0
400+10+0+10+0
400+10
 154
420
410
 257,41435
238,24809
238,29349
 740.338
1.033.598
1.029.402
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
600+15+0+15+0
600+15
 205
630
615
 254,42487
235,11779
240,26866
 776.518
1.075.212
1.002.641
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 400+10+0+0+0
250+7+0+7+0
250+7
250+7		 410
264
257
229		 254,04274
268,68383
264,06530
Dolmadı		 781.213
679.556
716.253
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 150+4+0+4+0
150+4+0+4+0
150+4
150+4		 158
158
154
46		 249,6228
261,47098
244,24658
Dolmadı		 836.180
755.089
950.151
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Felsefe (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
150+4+0+4+0
150+4
150+4		 205
158
154
57		 247,94901
255,24970
254,41414
Dolmadı		 857.946
824.376
824.279
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 400+10+0+0+0
200+5+0+5+0
200+5
200+5		 410
210
205
96		 246,49912
265,58194
264,48469
Dolmadı		 876.561
711.472
711.802
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 900+23+0+23+0
800+20+0+20+0
800+20
800+20		 946
840
820
291		 246,36322
255,93593
253,66199
Dolmadı		 878.299
816.504
833.225
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 400+10+0+0+0
200+5+0+5+0
200+5
200+5		 410
210
205
152		 246,07575
279,68061
264,36507
Dolmadı		 882.114
575.144
713.030
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 İktisat (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 300+8+0+0+0
150+4+0+4+0
150+4
150+4		 308
158
154
52		 245,4753
267,26725
259,57210
Dolmadı		 890.133
693.878
765.091
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Felsefe (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+5+0
400+10+0+10+0
400+10
400+10		 210
420
410
69		 243,5665
234,10297
238,69993
Dolmadı		 915.473
1.088.677
1.023.680
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 150+4+0+4+0
150+4+0+4+0
150+4
150+4		 158
158
154
30		 242,965
252,84779
241,02429
Dolmadı		 923.565
851.929
992.653
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 480+12+0+12+0
400+10+0+10+0
400+10
400+10		 504
420
410
117		 242,8233
255,15023
254,69462
Dolmadı		 925.470
825.530
820.952
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 1000+25+0+0+0
1000+25+0+0+0
1000+25
1000+25		 1025
1025
1025
181		 241,81442
244,79464
242,10015
Dolmadı		 939.034
949.637
978.411
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 600+15+0+0+0
300+8+0+8+0
300+8
300+8		 615
316
308
143		 240,19448
270,03126
259,55242
Dolmadı		 961.150
666.004
765.338
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 1000+25+0+25+0
900+23+0+23+0
900+23
900+23		 1050
946
923
301		 237,05803
251,98668
251,35855
Dolmadı		 1.004.432
862.154
860.857
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 700+18+0+0+0
600+15+0+15+0
600+15
 718
630
615
 234,76621
241,97992
240,41256
 1.036.671
985.285
1.000.745
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İktisat (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 500+13+0+13+0
400+10+0+10+0
400+10
400+10		 526
420
410
64		 233,71506
245,26035
244,10694
Dolmadı		 1.051.636
943.771
951.911
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 İşletme (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 700+18+0+0+0
600+15+0+15+0
600+15
 718
630
615
 233,52985
240,92894
239,66105
 1.054.205
998.796
1.010.745
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Maliye (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 600+15+0+15+0
500+13+0+13+0
500+13
500+13		 630
526
513
70		 231,52747
239,78319
240,64457
Dolmadı		 1.082.421
1.013.774
997.665
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 700+18+0+18+0
600+15+0+15+0
600+15
600+15		 736
630
615
82		 231,01018
241,48330
241,73375
Dolmadı		 1.089.827
991.684
983.311
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Rekreasyon (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 300+8+0+0+0
150+4+0+4+0
150+4
150+4		 308
158
154
27		 228,87059
238,19791
237,73136
Dolmadı		 1.120.476
1.034.260
1.037.057
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 500+13+0+0+0


 513


 228,17947


 1.130.397
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 600+15+0+15+0
500+13+0+13+0
500+13
500+13		 630
526
513
19		 225,49279
232,20109
236,59623
Dolmadı		 1.168.605
1.114.630
1.052.628
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İktisat (Açıköğretim)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 180+5+0+5+0
150+4+0+4+0
150+4
150+4		 190
158
154
17		 224,51375
235,84042
229,46171
Dolmadı		 1.182.567
1.065.583
1.152.533
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 180+5+0+5+0
150+4+0+4+0
150+4
150+4		 190
158
154
14		 223,08005
237,85549
230,99244
Dolmadı		 1.202.808
1.038.739
1.130.832
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 1000+25+0+0+0
500+13+0+13+0
500+13
 1025
526
513
 217,79496
233,37322
238,74044
 1.277.992
1.098.643
1.023.119
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 1000+25+0+0+0
400+10+0+10+0
400+10
400+10		 1025
420
410
63		 215,94315
242,72430
240,76474
Dolmadı		 1.303.766
975.781
996.018
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Rekreasyon (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 1000+25+0+0+0
200+5+0+5+0
200+5
 1025
210
205
 207,43315
232,56184
231,31472
 1.419.481
1.109.642
1.126.251
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Grafik Sanatlar (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 EA 2024
2023
2022
2021		 2000+50+0+0+0
400+10+0+10+0
400+10
 2050
420
410
 201,57255
233,23862
233,54718
 1.492.559
1.100.416
1.094.863
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarih (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+5+0
2400+60+0+60+0
2400+60
2400+60		 210
2520
2460
1091		 332,1504
252,27273
245,42920
Dolmadı		 209.999
787.466
870.365
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Tarih (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
1000+25+0+25+0
1000+25
1000+25		 205
1050
1025
972		 328,54492
277,21106
262,64382
Dolmadı		 226.676
533.414
681.131
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet)		 Coğrafya (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 100+3+0+0+0
1500+38+0+38+0
1500+38
1500+38		 103
1576
1538
807		 325,52842
258,02148
248,79433
Dolmadı		 241.206
724.876
832.352
Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+5+0
2800+70+0+70+0
2800+70
2800+70		 210
2940
2870
1195		 319,97197
246,47414
243,54789
Dolmadı		 270.177
852.207
891.897
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Tarih (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 200+5+0+0+0
600+15+0+15+0
600+15
 205
630
615
 312,52043
255,82159
245,33816
 312.704
748.483
871.387
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 1800+45+0+0+0
1700+43+0+43+0
1700+43
 1845
1786
1743
 243,2389
248,11803
244,02088
 932.059
833.845
886.469
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 5800+145+0+145+0
4800+120+0+120+0
4800+120
2500+63		 6090
5040
4920
2563		 236,23402
243,97444
243,38317
209,68527		 1.005.688
880.470
893.813
558.809
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Reklamcılık (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 700+18+0+0+0
700+18+0+18+0
700+18
 718
736
718
 236,18275
244,48790
240,08347
 1.006.219
874.717
931.785
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim)
(4 Yıllık)		 SÖZ 2024
2023
2022
2021		 2500+63+0+63+0
1200+30+0+30+0
1200+30
400+10		 2626
1260
1230
410		 229,31609
266,46119
257,30155
228,57150		 1.075.710
637.094
737.749
507.989

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
1000
1000
1000		 1001
1005
1018
1022		 327,70011
338,01363
310,42973
257,20819		 580.789
510.267
693.482
710.418
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) İlahiyat (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 500
500
500
 512
511
511
 307,57139
301,43655
290,85195
 788.416
865.475
904.699
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2800
2800
2800
 2864
2867
2868
 299,27252
304,5424
270,41572
 891.971
829.602
1.177.013
1.232.161
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 100
250
250
 103
257
257
 293,38556
272,57903
262,45952
 970.265
1.251.961
1.299.408
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3500
2200
2200
2300		 3585
2248
2253
2358		 291,42667
303,96703
271,34425
216,76987		 997.154
836.183
1.163.398
1.206.424
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2000
600
600
600		 2038
609
607
614		 289,74315
344,43308
324,96955
252,51914		 1.020.708
462.687
565.285
764.075
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1200
1200
1200
1200		 1226
1228
1228
1229		 286,57759
296,90022
283,86376
240,76077		 1.065.736
920.274
991.319
902.838
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1200
1200
1200
1200		 1229
1225
1224
1228		 286,49943
297,91526
290,24991
243,90832		 1.066.853
907.787
911.900
866.036
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 800
800
800
800		 807
804
815
820		 284,47326
281,92813
279,42451
229,29789		 1.096.054
1.117.200
1.049.878
1.040.105
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 600
600
600
600		 615
612
614
615		 284,29892
283,64222
274,09066
215,85175		 1.099.052
1.093.701
1.123.661
1.218.695
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 200
200
200
200		 205
205
205
205		 282,28168
294,99465
266,7249
213,93089		 1.128.844
943.922
1.232.753
1.245.126
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 500
500
500
500		 511
513
512
512		 282,06835
280,7443
274,04275
227,57883		 1.132.041
1.133.892
1.124.337
1.062.108
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1500
1000
1000
1000		 1536
1023
1025
1025		 279,12676
278,76792
261,9143
208,40383		 1.175.953
1.161.931
1.308.101
1.324.893
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 600
600
600
600		 613
613
614
615		 278,07998
278,98021
273,96101
222,69315		 1.192.140
1.158.992
1.125.563
1.126.976
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 400
400
400
400		 408
409
410
410		 277,64698
280,38551
274,44348
221,50921		 1.198.767
1.138.876
1.118.626
1.143.186
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 600
450
450
450		 615
462
462
462		 277,56063
274,03436
252,60688
195,78436		 1.200.174
1.230.293
1.465.760
1.515.400
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3000
2800
2800
2800		 3074
2866
2861
2867		 277,50165
288,56744
283,9299
233,02218		 1.201.055
1.027.024
990.448
993.928
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2000
500
500
 2048
511
507
 277,32234
336,59853
309,7669
 1.203.612
521.124
699.958
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 700
700
700
 718
714
718
 275,14655
268,11488
252,83044
 1.237.490
1.319.511
1.461.734
1.536.377
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1600
1600
1600
 1640
1640
1640
 273,65556
281,88729
264,49816
 1.260.518
1.117.778
1.267.057
1.189.233
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2000
1900
1900
1900		 2050
1947
1948
1948		 273,59795
266,0432
249,04144
194,85357		 1.261.463
1.351.646
1.530.294
1.527.657
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
500
500
 1024
511
513
 272,81779
302,9116
281,79166
 1.273.556
848.249
1.018.183
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
2000
2000
2000		 1024
2050
2048
2050		 271,3047
267,83368
264,52816
209,0355		 1.297.676
1.323.881
1.266.626
1.315.431
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1300
1100
1100
1100		 1331
1126
1126
1128		 271,20773
276,15531
271,70805
220,05708		 1.299.223
1.199.462
1.158.069
1.162.616
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 300
300
300
300		 308
308
308
308		 269,5985
275,41167
274,7652
225,06965		 1.324.300
1.210.001
1.114.001
1.095.232
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Lojistik (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 900
850
850
850		 921
870
872
872		 268,93391
271,81963
268,63963
217,10611		 1.335.754
1.263.244
1.203.678
1.201.971
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Aşçılık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1800
1500
1500
1500		 1838
1532
1538
1538		 268,62117
277,66361
272,69401
217,11015		 1.340.662
1.177.885
1.143.830
1.201.924
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1700
1700
1700
1700		 1742
1741
1740
1743		 268,58423
274,8809
270,1983
225,72292		 1.341.311
1.217.733
1.180.223
1.086.478
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 500
400
400
400		 513
410
409
410		 268,37313
277,73693
267,61709
213,36161		 1.344.897
1.176.806
1.219.159
1.253.273
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 500


 511


 268,04181


 1.350.206
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 500
600
600
 511
614
615
 266,92695
260,81652
255,60787
 1.368.106
1.434.045
1.413.431
1.366.041
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 300
300
300
 307
308
308
 266,25908
270,28687
258,20559
 1.378.832
1.286.454
1.369.218
1.422.799
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 400
400
400
400		 409
409
410
410		 266,16147
266,91021
263,7562
212,34716		 1.380.428
1.338.185
1.278.781
1.267.391
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 300
300
300
 308
308
308
 265,86588
267,50299
263,37783
 1.385.313
1.328.946
1.284.755
1.426.441
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
1000
1000
1000		 1024
1025
1024
1025		 264,54699
268,16924
263,60132
214,88104		 1.406.612
1.318.679
1.281.203
1.232.043
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1500
1450
1450
1450		 1534
1486
1487
1487		 264,32108
267,96508
262,50437
212,44744		 1.410.453
1.321.844
1.298.678
1.266.001
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3000
3000
3000
3000		 3075
3073
3074
3075		 263,48292
267,94643
267,2246
212,74529		 1.423.996
1.322.105
1.225.077
1.261.739
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 500
400
400
 511
407
410
 261,57377
266,21922
259,28532
 1.455.604
1.348.986
1.351.259
1.379.869
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2000
1400
1400
1400		 2048
1435
1434
1435		 261,5434
268,36693
262,35492
211,34929		 1.456.151
1.315.711
1.301.104
1.281.496
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 300
300
300
300		 308
308
308
308		 260,29875
261,72645
262,47256
206,59887		 1.472.255
1.419.421
1.299.201
1.352.131
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 800
800
800
 820
819
820
 259,83052
262,04808
256,28634
 1.484.787
1.414.340
1.401.679
1.494.921
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
1000
1000
 1025
1025
1025
 259,76335
262,01443
253,86084
 1.485.928
1.414.873
1.443.552
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1500
1400
1400
1400		 1537
1433
1434
1435		 258,58595
264,81841
263,71673
214,57803		 1.505.622
1.370.581
1.279.394
1.236.119
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 400
400
400
400		 409
410
410
410		 258,14561
261,93131
263,71236
212,20081		 1.513.040
1.416.201
1.279.443
1.269.444
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 5000
5000
5000
 5124
5121
5125
 258,12107
260,28056
259,26649
 1.513.428
1.442.788
1.351.596
1.430.646
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3500
3550
3550
 3587
3638
3639
 256,80766
262,51171
258,11697
 1.535.810
1.407.041
1.370.672
1.433.499
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3500
1300
1300
 3588
1331
1332
 256,35316
299,21961
279,82615
 1.543.572
891.876
1.044.357
1.115.898
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
450
450
450		 1024
462
460
462		 256,28993
279,74742
271,43604
218,73489		 1.543.576
1.148.030
1.162.075
1.180.295
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Grafik Tasarımı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2000
800
800
800		 2049
818
819
820		 256,01068
293,3647
281,33971
218,70922		 1.549.436
964.424
1.024.198
1.180.637
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 400
300
300
300		 410
308
308
308		 255,72967
260,19834
257,49154
198,75731		 1.554.262
1.444.087
1.381.169
1.472.375
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1500
1500
1500
 1537
1537
1537
 255,54492
259,67767
254,54685
 1.557.368
1.452.573
1.431.793
1.392.859
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Lojistik (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 900
850
850
 922
872
871
 254,97083
257,78903
254,13681
 1.567.196
1.483.437
1.438.827
1.492.748
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1700
1700
1700
1700		 1743
1743
1742
1743		 254,74762
255,01332
248,29426
192,57199		 1.571.037
1.529.354
1.544.152
1.555.818
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
900
900
 1022
923
923
 254,60415
259,49867
253,6344
 1.573.544
1.455.521
1.447.657
1.478.269
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2000
900
900
900		 2049
921
922
922		 254,57487
276,38057
269,58147
215,74898		 1.574.039
1.196.305
1.189.432
1.220.113
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 400
400
400
 409
410
410
 253,5104
266,69318
255,42194
 1.592.047
1.341.662
1.416.653
1.483.025
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 400
400
400
 410
410
410
 253,02556
254,49007
251,49813
 1.600.435
1.538.276
1.485.506
1.515.138
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1200
1200
1200
 1230
1230
1229
 252,34009
255,26333
249,93933
 1.612.218
1.525.222
1.513.875
1.564.790
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3400
3400
3400
3400		 3484
3485
3485
3485		 251,93222
257,18174
255,32208
198,39741		 1.619.188
1.493.465
1.418.321
1.477.686
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 700
600
600
 718
614
615
 251,86193
261,93211
255,18357
 1.620.020
1.416.186
1.420.673
1.484.894
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000


 1024


 251,44251


 1.627.615
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1200
1100
1100
 1230
1128
1128
 251,182
255,67744
252,77695
 1.632.124
1.518.301
1.462.685
1.508.705
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 5000
5700
5700
5700		 5124
5841
5842
5843		 250,71767
255,87242
255,58948
199,38987		 1.640.177
1.514.978
1.413.752
1.462.697
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2000
1000
1000
1000		 2050
1024
1025
1025		 250,14165
264,58006
258,05545
199,42609		 1.650.187
1.374.387
1.371.683
1.462.160
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3000
2000
2000
2000		 3074
2050
2050
2050		 249,33802
256,08423
251,32635
193,54434		 1.664.207
1.511.391
1.488.588
1.544.409
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
600
600
600		 1025
615
615
615		 248,64338
260,34033
260,1591
206,22679		 1.676.233
1.441.797
1.336.816
1.357.768
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2500
2600
2600
 2563
2665
2663
 248,33556
254,14972
251,93467
 1.681.619
1.543.980
1.477.738
1.542.092
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
650
650
650		 1025
667
667
667		 248,0702
265,06505
261,00729
206,53361		 1.686.272
1.366.742
1.322.904
1.353.122
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3000
2550
2550
2550		 3074
2612
2614
2614		 247,55752
252,70285
252,88637
199,96977		 1.695.370
1.568.534
1.460.824
1.453.767
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3000
2000
1200
1200		 3075
2043
1229
1230		 247,44876
281,90791
281,91687
230,00779		 1.697.274
1.117.477
1.016.547
1.031.151
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1500
1300
1300
 1537
1332
1333
 247,2123
251,24246
248,73228
 1.701.349
1.593.385
1.535.990
1.548.710
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3000
2200
2200
2200		 3075
2255
2255
2255		 246,46488
255,15545
254,00937
197,08666		 1.714.564
1.527.013
1.440.991
1.497.110
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Reklamcılık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 500
400
400
 513
410
410
 246,21847
251,13681
249,29387
 1.718.564
1.595.161
1.525.648
1.559.166
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 500
500
500
 513
513
513
 245,93036
252,35891
249,17362
 1.723.943
1.574.327
1.527.832
1.560.810
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2500
2500
2500
 2563
2563
2563
 245,08103
246,31879
248,26751
 1.738.841
1.678.172
1.544.682
Dolmadı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
500
500
500		 1025
513
512
513		 244,67521
263,36058
261,11624
206,54404		 1.746.050
1.393.557
1.321.132
1.352.943
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1300
1100
1100
1100		 1333
1128
1128
1128		 244,53368
260,90322
255,87515
199,9115		 1.748.551
1.432.668
1.408.725
1.454.605
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 600
500
500
 615
513
513
 244,3322
252,91004
249,71722
 1.752.200
1.564.994
1.517.932
1.563.345
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 14500
14500
14500
14500		 14862
14860
14862
12112		 243,64507
243,33587
249,91497
167,62598		 1.764.307
1.731.043
1.514.301
Dolmadı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1500
1000
1000
1000		 1536
1025
1025
1025		 243,64499
248,89867
248,81599
192,48854		 1.764.309
1.633.502
1.534.486
1.556.757
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
500
500
500		 1025
513
513
513		 242,94036
260,94419
258,28109
204,46048		 1.776.960
1.432.008
1.367.950
1.384.844
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
400
400
 1025
410
410
 242,14894
257,9049
253,88579
 1.790.948
1.481.493
1.443.125
1.547.996
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 1000
250
250
 1025
256
257
 240,08595
264,73502
257,00326
 1.827.943
1.371.874
1.389.365
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3000
2000

 3074
2050

 239,56373
255,61809

 1.837.234
1.519.259
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3000
2000

 3075
2050

 238,47815
253,02859

 1.856.819
1.562.980
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 4000
2000

 4100
2048

 237,93522
267,08667

 1.866.665
1.335.307
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet) Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2000
450
450
450		 2050
462
462
462		 237,64775
257,13636
256,96936
200,75265		 1.871.814
1.494.203
1.389.942
1.441.774
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet) Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 2000
800
800
800		 2050
820
820
820		 236,99901
254,3013
252,87255
192,09315		 1.883.463
1.541.374
1.461.059
1.561.061
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet) Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) TYT 2024
2023
2022
2021		 3000
500
500
 3075
513
513
 233,35528
253,10616
250,58472
 1.949.942
1.561.636
1.502.076
1.553.561

2025 yılına ait üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjan detayları henüz duyurulmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine yukarıdaki tablo üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

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Açıköğretim bölümleri başarı ve taban puanları 2025 | 2 ve 4 yıllık (ATA AÖF, AUZEF, AÜ) taban puanları
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