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Giriş Tarihi: 4.11.2023 17:13

Acil Servis'te dehşet anları: Taş ve sopalarla saldırdılar...

Şırnak'ta iki aile bireyleri arasında yaşanan kavga, hastanenin acil servisine taşındı. Taraflar, birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Acil Servis'in görüntüsü savaş alanını aratmadı...

İHA
Acil Servis’te dehşet anları: Taş ve sopalarla saldırdılar...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile bireyleri arasında sokakta yaşanan kavga hastane acil servisinde devam etti. Acil servis savaş alanına döndü.
Cizre ilçesinde iki aile bireyleri arasında çarşı merkezinde yaşanan taşlı sopalı kavga Cizre Devlet Hastanesi acil servisinde de devam edince acil servis koridoru savaş alanına döndü. Şah Mahallesi Sanayi Caddesi Civarında iddialara göre sosyal medya nedeni ile sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki kişi arasında çıktığı iddia edilen kavgaya her iki ailenin diğer birey ve akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri kavgaya anında müdahale ederek kontrol altına alırken, kavgada yaralanan kişiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastane acil servisinde karşılaşan kavgalı taraflar tekrar kavga etmeye başlayınca acil servis polikliniği savaş alanına döndü. Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlatıp birbirlerini darp eden kişilere hastane polisi ve özel güvenlik personeli müdahale etti. Hastanede yaşanan kavga nedeniyle acil servisteki bilgisayar ve ekipmanlar zarar gördü. Yaşanan kavga nedeni ile çok sayıda vatandaş muayene olamadan geri döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Acil Servis'te dehşet anları: Taş ve sopalarla saldırdılar...
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