Acılı babaya bir darbe daha

Konya'daki sanayi sitesinde 7 ay önce staj yaptığı tamirhanede işyeri çalışanının geri manevra yapması sonucu kamyonet ile kapı arasında sıkışarak can veren 15 yaşındaki Muhammed Salih Gövdetaşan'ın babası Savaş Gövdetaşan (48) hayatının şokunu yaşadı. Tutuksuz sanığın şikâyeti üzerine önce uzaklaştırma kararı verilen baba bir kez daha şikâyet edildi.

ACIMIZI YAŞATMADILAR

Oğlunun hakkını sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak arayan Gövdetaşan, özel hayatı ihlal ettiği gerekçesiyle ifade verdi. Baba Savaş Gövdetaşan, "Acımızı bile yaşatmıyorlar. Dosyayla ilgili bilgi veriyorum diye beni şikâyet ediyorlar. Kendilerinden para istediğim iftirasını yayıyorlar. Ben onlardan şikâyetçiyim" dedi.

ŞOFÖRE 76 BİN TL CEZA

Kamyoneti kullanan işyeri çalışanı Hasan Büyükaşcı 14 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada tahliye edilmiş, 22 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Büyükaşcı'nın cezası 'iyi hâl' indirimi ile 2 yıl 1 aya düşürülmüş bu da 20 taksitle ödenmek şartıyla 76 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. İşyeri sahibi Mehmet Yelmez ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Mehmet Yelmez'in cezası 'iyi hâl' indirimi ile 1 yıl 8 aya düşürülmüştü.