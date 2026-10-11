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Giriş Tarihi: 11.10.2026

Acının en tatlı hali

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Acının en tatlı hali
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Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılışı kapsamında mangal ateşi yakıldı. Vali Mustafa Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, şefler ve diğer davetliler Merkez Park'taki festivalin kortej yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe katılanlar bando eşliğinde tören alanına geçti, bazı vatandaşlarda etkinlik alanındaki stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.
#ADANA #MUSTAFA YAVUZ
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Acının en tatlı hali
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