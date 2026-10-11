Acının en tatlı hali

Adana
Valiliği'nin ev sahipliğinde "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılışı kapsamında mangal ateşi yakıldı. Vali Mustafa Yavuz
, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, şefler ve diğer davetliler Merkez Park'taki festivalin kortej yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe katılanlar bando eşliğinde tören alanına geçti, bazı vatandaşlarda etkinlik alanındaki stantlarda kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi kentin lezzetlerini tattı.