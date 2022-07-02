Acun Ilıcalı’dan Batuhan Karacakaya’ya sert çıkış! “Namusumuza dil uzatanı affetmem”

Survivor All Star 2022 finali sonrası yarışmacılar adından söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak gündem olan kişi ise Batuhan Karacakaya oldu. Twitter hesabı üzerinden gizli bir mesaj yayınlayacakmış imajı veren ancak sonrasında bu tavrını değiştiren Survivor Batuhan'ın annesi de olaya dahil oldu. Oğlunun hakkının yenildiğini iddia etmesi üzerine Acun Ilıcalı çok sert çıktı ve "Namusumuza dil uzatanı affetmem. Bu kadar kişinin emeğini dil uzatılmasına izin vermem." açıklamalarında bulundu. İşte Survivor finali sonrası yaşanan o anlar!