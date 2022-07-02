Acun Ilıcalı’dan Batuhan Karacakaya’ya sert çıkış! “Namusumuza dil uzatanı affetmem”

Survivor All Star 2022 finali sonrası yarışmacılar adından söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak gündem olan kişi ise Batuhan Karacakaya oldu. Twitter hesabı üzerinden gizli bir mesaj yayınlayacakmış imajı veren ancak sonrasında bu tavrını değiştiren Survivor Batuhan'ın annesi de olaya dahil oldu. Oğlunun hakkının yenildiğini iddia etmesi üzerine Acun Ilıcalı çok sert çıktı ve "Namusumuza dil uzatanı affetmem. Bu kadar kişinin emeğini dil uzatılmasına izin vermem." açıklamalarında bulundu. İşte Survivor finali sonrası yaşanan o anlar!
Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'ya konuk olup "Batuhan mektup falan yazacakmış çıksın yazsın o mektubu bekliyorum cevabını vereceğim" diyerek sinirlendi.
"Nisa Batuhan'dan 3 kat fazla oy aldı. Batuhan'ın hakkı yenmedi sağ olsun annesi hakkımız yendi vs dedi ya senin ne hakkın yenmiş nerede oy nerede? Annesine sevgiler yine de ama Nisa'nın oyu 3 katı.
Kim oğlunun hakkını yemiş? Batuhan sen çıktığın her oylamada elenmişsin. Elendiğinde de Ayşe iki katıydı. Kendisini severim ancak bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı nerede arıyorsa hırs yapmasında. Noter var.
Her oylamada elenmişsin hakkım yendi demişsin. Buradaki konu şu; emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermem. Daha önce böyle saçma iddialar eden bir kadını da dava ettim çatır çatır da kazandım. Namusumuza dil uzatanı affetmem. Bu kadar kişinin emeğini dil uzatılmasına izin vermem. "