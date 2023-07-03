Haberler Yaşam Haberleri Adalar tatilcilerin çöp yığınlarına teslim
Giriş Tarihi: 3.7.2023

Adalar tatilcilerin çöp yığınlarına teslim

İHA
Adalar tatilcilerin çöp yığınlarına teslim
Adalar, bayram tatilinde yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Ancak Büyükada ve Heybeliada'ya gelenler, geride çöplerini bırakarak ayrıldı. Çöp konteynerleri, deniz kıyıları ve sokakların yanı sıra çocuk parklarında da çöp yığınları oluştu. Kimi vatandaşlar sahillere bırakılan çöpler arasından denize girdi. İlçe sakinleri ise çöplerin toplanmasında yetersiz kaldığı için Adalar Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bazı vatandaşların, belediye çalışanlarının görmesi için çöpleri poşetlere koyup ağaçlara astığı görüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
İsveç'ten göstermelik kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
Çeşme’de aşka geldiler
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalar tatilcilerin çöp yığınlarına teslim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA