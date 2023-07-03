Adalar tatilcilerin çöp yığınlarına teslim

Adalar, bayram tatilinde yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Ancak Büyükada ve Heybeliada'ya gelenler, geride çöplerini bırakarak ayrıldı. Çöp konteynerleri, deniz kıyıları ve sokakların yanı sıra çocuk parklarında da çöp yığınları oluştu. Kimi vatandaşlar sahillere bırakılan çöpler arasından denize girdi. İlçe sakinleri ise çöplerin toplanmasında yetersiz kaldığı için Adalar Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bazı vatandaşların, belediye çalışanlarının görmesi için çöpleri poşetlere koyup ağaçlara astığı görüldü.