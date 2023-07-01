Adalar’da bayram izdihamı: Güzel ama kalabalık!

Büyükada'ya denize girmek için gelen Yusuf Yalçın, "Çocuklarla geldik artık son günler, eğlensinler dedik. Ücretli yerlere de baktık aşırı pahalıydı. 250 lira ne demek, çocuklar için kim bilir ne kadardı. Deniz ilk etapta güzeldi sonradan soğudu ama çocuklar eğleniyor" dedi. Büyükada'da özel bir plaj tesisinde denize giren Erol Aydın, "Ben 4 senedir Büyükada'yı tercih ediyorum. Bu sene özellikle ekonomik şartlardan tercih ettim. Burası nezih, sessiz, sakin dinlenebiliyorsunuz, eğlenebiliyorsunuz. Bu da bizim için lazım, yoğun çalışan insanlarız. Ada bugün çok kalabalıktı, deniz taşıtlarının ücretsiz olmasından dolayı" diye konuştu. Özel plaj tesisinde ailesi ve çocuklarıyla denize giren Nermin Kocataş, "Ada kalabalıktı ama güzeldi bugün. Keyifliydi, hava da güzeldi çocuklar da eğlendiler, yüzdüler. Yoğunluk vardı. Bu bayram oldukça yoğundu. Sokaklar, caddeler insanlar akın akın geldi Büyükada'ya. İstanbul'un adaları artık incileri gerçekten. İstanbul'da kalıp da Ege'ye, Bodrum'a gitmeyenler adaya geldi. Büyükadayı ziyaret eden Fatmanur Gülcan ise, "Bugün boştuk, bugün gelebildik. Son gün diye gezmeye geldik. Kartal'dan geldim, çok güzel ama çok kalabalık. Adanın üst kısımlarına kadar gittik, her yeri gezdik. Elektrikli araçlara bindik" ifadelerini kullandı.