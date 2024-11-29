Adalar’da çöp dağları

Binlerce turistin ve İstanbullunun akın ettiği, Marmara'nın incisi Adalar çöp yığınlarıyla doldu. Büyükada Aya Nikola'da çöplerin üst üste yığıldığı görüldü. Biriken ve temizlenmeyen çöpler nedeniyle Adalar'da yaşayanlar ve ziyaretçiler pis kokuyu solumak zorunda bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Eylül'de Resmi Gazete yayımlanan kararname ile Adalar SİT ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş, bu kapsamda yollara çöp dökmek bir yana, geçici olarak bile çöp depolamak yasaklanmıştı.Buna rağmen ilçedeki çöp dağlarının oluşmasına bölge sakinleri tepki gösterdi. Adaların yollarına atılan çöpler, hem çevreyi hem de halk sağlığını tehlikeye atarken, Adalılar pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi. SABAH'a konuşan bir ada sakini ne İBB'nin ne de Adalar Belediyesi'nin şikayetleri dikkate almadığını belirterek, "Ada sakinleri olarak defalarca bu konu hakkında şikayette bulunduk. Belediye sorumluluğun İBB'de olduğunu söyleyerek kenara çekiliyor. İBB şirketi İSTAÇ da ilgilenmiyor. Sabah yürüyüşü veya bisiklet turu yaparken kokudan dolayı buradan geçemiyoruz. Bu çöp sorunun bir an önce çözülmesini, İstanbul'un incisi olan adaların eskisi gibi olmasını istiyoruz" dedi. Biriken çöplerden akan pis suların da Aya Nikola'da bulunan Halk Plajına aktığı görüldü.