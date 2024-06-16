Adalar’da minibüs protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT Genel Müdürlüğü'nün Adalar halkının tüm itirazlarına ve direnişlerine rağmen, sit alanı olan ve koruma altındaki Adalar'a getirdiği 10 elektrikli minibüs dün sefere başladı. İlk uygulaması Büyükada'da başlayan toplu taşımanın Adalar'ın yapısına uygun olmadığını, Adalar'ın "yaya bölgesi" olduğunu vurgulayan Adalılar, "halkın rızası olmadan bu araçların çalıştırılmayacağı" sözü verilmesine rağmen, minibüslerin trafiğe çıkarılmasına karşı engelleme eylemi yaptı. Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, Büyükada Çankaya Meydanı'nda toplanarak İBB yönetimini protesto etti. Ellerinde "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart taşıyan grup, çeşitli sloganlar attı. Bu sırada bazı grup üyeleri "Azmanbüs" olarak adlandırdıkları minibüslerin geçişine engel olmaya çalıştı.Polisin sert müdahalede bulunduğu gruptan 10 kişi gözaltına alındı. Minibüsler de protestonun ardından adada seferlere başladı. Gözaltına alınanların daha sonra sırayla serbest bırakıldığı öğrenildi. Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi'nden yapılan açıklamada "İETT, adalıların tüm haklı, yasal itirazlarına ve yetkililerin verdiği sözlere rağmen Büyükada'ya minibüs getirdi. Hiçe sayılıyoruz. Adalar'da minibüs istemiyoruz. Ormanı mafyadan, yaya yolunu trafikten koruyacağız" denildi. Adalar'ın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar verecek araçlar için geçtiğimiz ay eylem yapılmış, Adalılar İBB yönetiminden araçları geri çekmesini istemişti. Adalar Sivil İnisiyatifi minibüslere karşı 4 binden fazla imza toplamış, ancak İBB yönetimi ada hlaknıa kulak asmamıştı.