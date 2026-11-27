İstanbul'da 30 Ekim 2024 tarihinde, Ataköy'deki iş yerinden çıkarak arkadaşlarıyla halı saha maçı yapmak üzere Küçükçekmece'ye doğru yola çıkan 19 yaşındaki Muhammet Mutluay, seyir halindeyken çalıntı bir araçtaki maskeli şüphelilerin başka bir araca açtığı rastgele ateşin ortasında kaldı. Başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitiren gencin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanan sanıklar Çekdar Ilık, Eyüp Kaya, Yiğit Erdem Yağmur ve Yasin Ünal hakkında 20 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama süreci devam ederken acılı aile, şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler tarafından tehdit mesajları almaya başladı.

SABAH gazetesine konuşan baba Tanju Mutluay, kendinin, akrabalarının ve avukatının hedef haline getirildiğini belirterek şunları söyledi: "Bana 'Sıra sana geliyor' şeklinde mesajlar atıyorlar. Durumu avukatımıza anlattığımızda, kendisine de ulaşıp 'Bu davadan uzak dur, git başka davalarla ilgilen' diyerek tehdit ettiklerini öğrendik. Bizi davadan vazgeçirmek, adalet mücadelemizden geri adım attırmak için baskı kurmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör