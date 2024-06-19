Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a baba ocağında yoğun ilgi

Adalet Bakanı Kurban Bayramını baba ocağında geçirirken, hemşerileri de yoğun ilgi gösterdi. Arife günü karayolu ile Bartın iline gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayram namazını Bartın merkez Şadırvan camiinde kıldı. Burada halk ile bayramlaşan Tunç, İkinci günü AK Parti Bartın İl Başkanlığı Bayramlaşma ve Bartın Valiliğinin düzenlediği bayramlaşma programlarına katıldı. Programlardan sonra Babaocağı Ulus ilçesi Ulukaya köyüne geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bayramlaşmaya gelen vatandaşları kırmayan bakan Yılmaz Tunç burada herkesi kabul ederek, Ulukaya köyünde bulunan baba evinde tek tek bayramlaştı, vatandaşlarla sohbet etti. Gelen çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

BAKAN TUNÇ SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEŞEKKÜR ETTİ

Yılmaz Tunç Bayramın 3.günü karayolu ile Ankara'ya dönerek, yeni Anayasa çalışmalarına başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kendi sosyal medya hesabından bayram boyunca kaldığı babaocağındaki eve ziyarete gelen vatandaşlara teşekkür ederek, "Baba ocağımda 7'den 70'e her yaştan ziyaretimize gelen, hatırımızı soran, bayramda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bayram, birlikteysek güzel" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kendisini gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.