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Giriş Tarihi: 28.8.2024 19:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: 1 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Narin Güran açıklaması: 1 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır." dedi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Tunç şunları söyledi:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması: 1 gözaltı
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