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Giriş Tarihi: 5.8.2025 14:04 Son Güncelleme: 5.8.2025 14:04

ADALET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI: Zabıt katibi, hemşire, infaz koruma memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 20 bin personel istihdam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi çeşitli unvanlarda yapılacak 5 bin kişilik alım için başvuru süreci resmen başladı. Adaylar, başvurularını e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Peki, Adalet Bakanlığı zabıt katibi, hemşire, infaz koruma memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, CTE (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) bünyesindeki kadro dağılımı ve tüm başvuru detayları.

ADALET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI: Zabıt katibi, hemşire, infaz koruma memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında toplam 20 bin personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamda infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi pozisyonlar için 5 bin kişilik kadroda başvuru süreci resmen başladı. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla tamamlayabilecek. Peki başvuru şartları neler, KPSS taban puanı kaç? İşte başvuru takvimi, KPSS şartları ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesindeki kadro dağılımı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI 2025 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi birçok kadro için toplamda 5 bin yeni personel istihdam edecek. Resmî Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilana göre alımlar, sözleşmeli personel statüsünde yapılacak.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca 1500 sözleşmeli zabıt katibi alınacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde ise toplam 3 bin 500 kişilik kadro için personel alımı yapılacak. Bu kapsamda:

3.172 infaz ve koruma memuru

91 hemşire

52 teknisyen

100 destek personeli (şoför)

29 destek personeli (aşçı)

2 destek personeli (kaloriferci)

30 destek personeli (hasta bakıcı)

24 destek personeli (hizmetli) istihdam edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Toplam 5 bin kişilik alım, uygulamalı ve/veya sözlü sınavlar sonucunda gerçekleştirilecek.

Adaylar, Adalet komisyonları tarafından yapılacak sınavlara başvurabilmek için 2024 KPSS puan şartını karşılamak zorunda. Başvuru yapacak adayların;

Lisans mezunları için KPSSP3,

Ön lisans mezunları için KPSSP93,

Ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 5 bin personel alımına ilişkin başvurular, 1 Ağustos'ta başladı ve 15 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvurular, alım yapılacak kuruma göre farklı platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesindeki pozisyonlar için başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda alınacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak zabıt katibi alımları için ise başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak.

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ADALET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI: Zabıt katibi, hemşire, infaz koruma memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
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