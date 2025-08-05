ADALET BAKANLIĞI 2500 PERSONEL ALIMI: Zabıt katibi, hemşire, infaz koruma memuru alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 2025 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi birçok kadro için toplamda 5 bin yeni personel istihdam edecek. Resmî Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilana göre alımlar, sözleşmeli personel statüsünde yapılacak.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca 1500 sözleşmeli zabıt katibi alınacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde ise toplam 3 bin 500 kişilik kadro için personel alımı yapılacak. Bu kapsamda:

3.172 infaz ve koruma memuru

91 hemşire

52 teknisyen

100 destek personeli (şoför)

29 destek personeli (aşçı)

2 destek personeli (kaloriferci)

30 destek personeli (hasta bakıcı)

24 destek personeli (hizmetli) istihdam edilecek.